 Отец Софьи Сапеги погасил присужденный ей в Беларуси штраф | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 25.07.2022

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Беларусь

Отец Софьи Сапеги погасил присужденный ей в Беларуси штраф

Осужденная в Беларуси гражданка РФ Софья Сапега получает возможность помилования или передачи ее в Россию после того, как был уплачен штраф в 175 тысяч белорусских рублей.

Софья Сапега

Софья Сапега (фото из архива)

Отец осужденной в Беларуси гражданки РФ Софьи Сапеги Андрей Сапега погасил назначенный ей судом штраф на сумму 175 тысяч белорусских рублей (около 4 млн рублей РФ или 67 тысяч евро), сообщает в понедельник, 25 июля, русская служба BBC со ссылкой на адвоката семьи Сапеги Антона Гашинского.

По словам адвоката, после уплаты штрафа появляется формальная возможность как для помилования Сапеги, так и для ее передачи в Россию - погашение долга являлось ключевым условием для этого. 

Приговор Софье Сапеге

Ранее, в мае, суд в Гродно приговорил гражданку РФ Софью Сапегу к шести годам колонии общего режима по обвинению в разжигании социальной вражды. Кроме того, ей присудили штраф, который должен был быть взыскан в пользу якобы пострадавших от ее действий потерпевших белорусских силовиков и чиновников - всего более 70 человек.

Студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, Сапега была задержана в мае 2021 года вместе с экс-редактором белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем после принудительной посадки рейса Ryanair в Минске. Во время задержания ей было 22 года.

Позже гостелевидение Беларуси распространило видео, в котором Софья Сапега говорит, что якобы она была редактором Telegram-канала, в котором публиковались личные данные силовиков, судей, чиновников и журналистов госСМИ. В июне 2022-го Сапега попросила о помиловании.

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    Автор: Ольга Верасович


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