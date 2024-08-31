Сестра Марии Колесниковой рассказала о ее состоянии

Вес Марии Колесниковой в колонии составляет 45 кг при росте 175 см. Политзаключенная голодает, говорит ее сестра со ссылкой на других освободившихся заключенных.

Белорусская политзаключенная Мария Колесникова голодает в колонии, а ее вес составляет 45 кг при росте 175 см. Об этом в четверг, 29 августа, сообщило "Радио Свобода" со ссылкой на ее сестру Татьяну Хомич.

По словам Хомич, Колесникова не может есть тюремную еду, а на покупку дополнительных продуктов у нее не хватает денег из-за строгих правил содержания в помещении камерного типа (ПКТ). "Поэтому все это время Маша недоедает, фактически голодает", - рассказывает сестра Колесниковой. В целом о состоянии здоровья политзаключенной ее семья узнает "буквально по крупицам", в основном от вышедших на свободу заключенных.

Кроме того, Татьяна Хомич рассказала, что Марии Колесниковой не передают письма, "чтобы она думала, что о ней все забыли". "Я считаю, что в 21 веке в центре Европы невозможны такие тяжелые и бесчеловечные условия. И я боюсь, что в какой-то момент может повториться ситуация, как с Алексеем Навальным, которую мы наблюдали полгода назад", - резюмирует сестра оппозиционерки.

Мария Колесникова отбывает 11-летний срок в колонии

В сентябре 2021 года суд в Минске приговорил Марию Колесникову к 11 годам лишения свободы по делу о публичных призывах к захвату государственной власти. Больше десяти стран мира официально признали Колесникову жертвой репрессий и осудили приговор, потребовав ее немедленного освобождения.

Кроме того, в конце ноября 2022 года стало известно, что Марию Колесникову поместили в ШИЗО, а позднее госпитализировали с диагнозом "прободная язва" и экстренно прооперировали. Последнее письмо от политзаключенной пришло 15 февраля 2023 года.