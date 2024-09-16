  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
Права человекаБеларусь

Лукашенко помиловал еще 37 политзаключенных

Лиза Ламбрехт
16 сентября 2024 г.

Среди помилованных Александром Лукашенко - шесть женщин, а также пенсионеры, люди с инвалидностью и хроническими заболеваниями. Их имена не раскрываются.

https://p.dw.com/p/4kgVQ
Белорусский правитель Александр Лукашенко (фото из архива)
Александр Лукашенко (фото из архива)Фото: Sergei Savostyanov/AFP/Getty Images

Правитель Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 16 сентября, подписал указ о помиловании 37 политических заключенных, осужденных за "преступления экстремистской направленности". Среди них - шесть женщин, а также люди с инвалидностью и пенсионеры, у некоторых помилованных - хронические заболевания, сообщил близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого". Кто именно попал в список, не уточняется. Все они, как утверждается, "раскаялись и просили дать им возможность вернуться на свободу".

Это уже третий указ Лукашенко о помиловании за последние несколько недель: 16 августа было решено освободить 30 политических заключенных, находившихся в тюрьмах по всей стране, еще 30 человек были помилованы указом от 4 сентября. Правозащитники, западные дипломаты, а также белорусская оппозиция неоднократно указывали на то, что подобные акции не меняют сути режима Лукашенко - его узниками по-прежнему остаются около 1400 человек. Среди самых известных политических заключенных - Мария Колесникова, родственники которой опасаются, что ее обрекают в колонии на медленную смерть: Колесникова весит 45 кг при росте 175 см, так как из-за прободной язвы желудка не может есть тюремную еду. В числе других политических заключенных, отбывающих длительные сроки, - правозащитник и лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, а также Сергей Тихановский, жена которого Светлана Тихановская стала лидером белорусской оппозиции в изгнании.

Преследования участников протестов 2020 года в Беларуси

После выборов президента Беларуси 9 августа 2020 года в стране прошла волна массовых протестов. Участники акций требовали проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, к ним присоединились рабочие предприятий, объявившие забастовку. Силовики при разгоне демонстраций проявляли беспрецедентную жестокость к протестующим. В первые же дни акций, по данным МВД, по всей стране были задержаны почти семь тысяч человек, как минимум двое погибли.

Впоследствии многие из задержанных во время протестов беларусов рассказывали о пытках и бесчеловечных условиях содержания их в СИЗО. В 2020 году 680 человек, задержанных на протестах в Беларуси, подали заявления в белорусский Следственный комитет по факту противоправных действий силовиков. Спустя год пресс-служба СК РБ выступила с заявлением, что ни одного уголовного дела возбуждено не будет "в связи с отсутствием состава преступления".

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Лукашенко отпустил 80 политзаключенных: началась игра с Западом и подготовка к выборам?

Лукашенко отпустил 80 политзаключенных: началась игра с Западом и подготовка к выборам?

В Беларуси по помилованию освободили около 80 политзаключенных. Пропагандисты открыто говорят, что Лукашенко готов отпустить еще часть политзаключенных в обмен на признание его легитимности. Лукашенко снова пытается разморозить отношения с Западом? Открывает ли это окно возможностей для освобождения политзаключенных? Обсудили в ток-шоу "В самую точку".
Политика13 сентября 2024 г.44:04 мин.
Минск, 6 сентября 2020 года

Политзаключенные с инвалидностью: власти РБ отрицают проблему

Политзаключенные с инвалидностью: власти РБ отрицают проблему

Выступая в ООН, белорусские чиновники заявили, что им ничего неизвестно ни о пытках, ни о смертях политзаключенных, у которых была инвалидность.
Общество2 сентября 2024 г.
Политзаключенные Мария Колесникова и Максим Знак на суде в августе 2021 года

Почему в обмене не участвовали белорусские политзаключенные?

Почему в обмене не участвовали белорусские политзаключенные?

Между Россией и Западом состоялся масштабный обмен заключенными. Однако в списках не оказалось политзаключенных из Беларуси. Почему так вышло - разбирается DW.
Политика1 августа 2024 г.
Показать еще