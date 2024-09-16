Лукашенко помиловал еще 37 политзаключенных

Среди помилованных Александром Лукашенко - шесть женщин, а также пенсионеры, люди с инвалидностью и хроническими заболеваниями. Их имена не раскрываются.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 16 сентября, подписал указ о помиловании 37 политических заключенных, осужденных за "преступления экстремистской направленности". Среди них - шесть женщин, а также люди с инвалидностью и пенсионеры, у некоторых помилованных - хронические заболевания, сообщил близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого". Кто именно попал в список, не уточняется. Все они, как утверждается, "раскаялись и просили дать им возможность вернуться на свободу".

Это уже третий указ Лукашенко о помиловании за последние несколько недель: 16 августа было решено освободить 30 политических заключенных, находившихся в тюрьмах по всей стране, еще 30 человек были помилованы указом от 4 сентября. Правозащитники, западные дипломаты, а также белорусская оппозиция неоднократно указывали на то, что подобные акции не меняют сути режима Лукашенко - его узниками по-прежнему остаются около 1400 человек. Среди самых известных политических заключенных - Мария Колесникова, родственники которой опасаются, что ее обрекают в колонии на медленную смерть: Колесникова весит 45 кг при росте 175 см, так как из-за прободной язвы желудка не может есть тюремную еду. В числе других политических заключенных, отбывающих длительные сроки, - правозащитник и лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, а также Сергей Тихановский, жена которого Светлана Тихановская стала лидером белорусской оппозиции в изгнании.

Преследования участников протестов 2020 года в Беларуси

После выборов президента Беларуси 9 августа 2020 года в стране прошла волна массовых протестов. Участники акций требовали проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, к ним присоединились рабочие предприятий, объявившие забастовку. Силовики при разгоне демонстраций проявляли беспрецедентную жестокость к протестующим. В первые же дни акций, по данным МВД, по всей стране были задержаны почти семь тысяч человек, как минимум двое погибли.

Впоследствии многие из задержанных во время протестов беларусов рассказывали о пытках и бесчеловечных условиях содержания их в СИЗО. В 2020 году 680 человек, задержанных на протестах в Беларуси, подали заявления в белорусский Следственный комитет по факту противоправных действий силовиков. Спустя год пресс-служба СК РБ выступила с заявлением, что ни одного уголовного дела возбуждено не будет "в связи с отсутствием состава преступления".