Репрессии в Беларуси продлятся до конца режима Лукашенко?

Более 50 тысяч человек были задержаны по политическим мотивам с начала президентской кампании 2020 года. Почему репрессии в отношении противников власти в Беларуси не прекращаются, и чего ждать дальше?

По данным правозащитного центра "Вясна", с начала электоральной кампании 2020 года по политическим мотивам в Беларуси были задержаны более 50 тысяч человек. На 8 августа 2024 в тюрьмах находились 1385 политзаключенных, более двух тысяч уже освобождены - отбыли полностью свой срок, или были приговорены к наказанию, не связанному с лишением свободы, или попали под амнистию и пр.

"Вясна" отмечает, что в стране "сохраняется критически высокий уровень репрессий в отношении политических противников режима и инакомыслящих". Власти преследуют и тех, кто уехал из Беларуси: в отношении них начинают "спецпроизводства" и проводят заочные суды.

В чем смысл непрекращающихся репрессий? Сколько еще они могут продлиться? И возможно ли национальное примирение после того, что случилось в Беларуси за последние четыре года?

Репрессии вышли за пределы Беларуси

Правозащитник "Вясны", экс-политзаключенный Леонид Судаленко, отмечает, что белорусские силовики до сих пор вычисляют по фотографиям участников протестов и предъявляют им обвинения. Также сейчас белорусов все чаще преследуют за активность в социальных сетях, подписки на медиа, неподконтрольные властям РБ и признанные "экстремистскими". Репрессии, по выражению Судаленко, "уже вышли за пределы Беларуси": изменения, внесенные в уголовно-процессуальный кодекс в 2022 году, позволяют заочно судить и тех, кто уехал.

Самого Леонида Судаленко в июне 2024 заочно приговорили к пяти годам колонии и штрафу около 7300 евро по делу о содействии "экстремистской деятельности" (ч.1 и ч. 2 ст. 361-4 УК РБ). Заочные приговоры вынесены уже 120 белорусам, но в будущем, предполагает собеседник, это может коснуться тысяч политэмигрантов.

По мнению Судаленко, в ближайшее время ситуация в Беларуси вряд ли изменится, ведь удерживать власть Александр Лукашенко может только силовым способом, потому что "нет у него электората, чтобы получить победу". "Сколько он будет оставаться у власти, столько репрессии будут продолжаться, - прогнозирует правозащитник. - Как только он отпустит репрессии, сразу общество начнет бурлить".

Кроме того, даже если бы сейчас Лукашенко хотел примирения в белорусском обществе, у него это вряд ли бы получилось, поскольку он "попал под полную зависимость от Кремля", которому такой сценарий не нужен, считает правозащитник.

В то же время Судаленко не исключает, что после выборов 2025 года белорусский правитель может попытаться поменять политзаключенных на признание своей легитимности западными странами.

Лукашенко не забыл, как его освистывали в 2020

Эксперт Финского института международных отношений Григорий Нижников также считает, что репрессии в Беларуси продлятся "до конца этого режима".

"Нужно понимать масштаб и уровень травматичности событий 2020 года для Лукашенко", - обращает внимание Нижников. По его мнению, "до последнего дня нахождения у власти" белорусский правитель будет всячески показывать, что он не забыл, как его освистывали и кричали ему: "Уходи!".

16 августа 2020 Лукашенко попытался собрать в центре Минска митинг своих сторонников, однако протестный марш в этот день был намного более многочисленным Фото: Valery Sharifulin/dpa/picture alliance

Кроме того, у режима не так много вариантов стабилизации, когда контакт с обществом потерян, а легитимность после 2020 года находится под сомнением. "В данном случае репрессии оказываются удачным и необходимым механизмом, дабы предотвратить потенциально новый взрыв в обществе, то, чего боится Лукашенко", - рассуждает собеседник.

Нижников говорит, что и режим Лукашенко, и белорусское общество сейчас оказались в патовой ситуации, ни одна из сторон не может "перевернуть страницу", потому что "нет никакого доверия друг к другу". Эксперт напоминает, как Лукашенко обещал "прощение" уехавшим, объявлял 2021 "годом народного единства". "Но все, зная Лукашенко, понимают, что это пустые разговоры", - говорит Григорий Нижников.

Режим пытается вернуться к превентивному авторитаризму?

"В Беларуси до 2020 года, как охарактеризовал ранее политолог Виталий Силицкий, был такой тип превентивной диктатуры, когда все акции протеста, разные формы выражения требований к властям пресекались заранее, система контроля и подавления на разных уровнях работала хорошо. И вот произошел сбой, с которым режим не может до сих пор смириться, и пытается как-то вернуться к превентивному авторитаризму, но не получается", - рассуждает о происходящем философ Ольга Шпарага.

По ее словам, люди продолжают требовать от государства то, что им полагается, к примеру, с помощью различных социальных медиа документируют очереди, которые выстраиваются в Беларуси за получением документов. И уже за это им дают штрафы и "сутки".

Философ отмечает, что усмирить общество власти пытаются, "начиная с детского сада", с помощью всякого рода мероприятий, которые должны сделать граждан РБ "максимально лояльными и некритичными".

Шпарага не исключает, что белорусский режим хотел бы контролировать общество как раньше, отказавшись от репрессий, чтобы снова наладить диалог с Европой. Однако, по ее словам, сложно сказать, сколько времени на это понадобится, и удастся ли установить в Беларуси "новую превентивную диктатуру". Пока же репрессии остаются главным способом "коммуникации" власти и общества.

Как этот процесс будет развиваться дальше, зависит от ситуации в мире и в соседних странах, а также от действий белорусов за пределами Беларуси, в том числе от того, как они будут бороться за освобождение политзаключенных, говорит философ.

"Мне кажется, что те тактики, которые были после 2020 года, только давления на режим, сегодня не работают, что нужно просто совместно дальше искать другие пути, которыми можно, в первую очередь, бороться за политзаключенных. И тем самым, через борьбу за каждого конкретного человека, сигнализировать, что возможны другие отношения в обществе, не только репрессии, которые предлагает режим", - считает Ольга Шпарага.