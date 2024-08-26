Помилование политзаключенных. Чего хочет Лукашенко?

Александр Лукашенко помиловал несколько десятков политзаключенных, но их места заняли новые узники. В чем смысл?

16 августа Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 человек, осужденных за "преступления протестной направленности". Это 14 женщин и 16 мужчин, среди них есть пенсионеры и люди с серьезными заболеваниями. Власти утверждают, что "все они признали вину, искренне раскаялись в содеянном".

Советник Светланы Тихановской Франак Вячорка отметил , что некоторые из помилованных вышли на свободу в июле и августе, а указ Лукашенко лишь формализовал этот процесс.

Напомним, правозащитный центр "Вясна" сообщал, что по амнистии или помилованию 3 июля были освобождены 18 политзаключенных. Также известно, что политических узников и их родственников настойчиво агитируют писать прошения о помиловании.

При этом репрессии в Беларуси не прекращаются. Только за три дня - 21, 22 и 23 августа - правозащитники присвоили статус политического заключенного еще 31 человеку.

Почему Лукашенко помиловал несколько десятков политзаключенных, есть ли шанс у остальных и зачем белорусскому правителю новые заложники - разбиралась DW.

Политзаключенные выходят по амнистии или помилованию каждый год

Правозащитники инициативы Dissident.by отмечают, что какое-то количество политзаключенных выходят по амнистии или помилованию каждый год: в 2021 году таким образом были освобождены 14 человек, в 2022-м - 16, в прошлом году - 8.

"Конечно, мы приветствуем освобождение людей, но полная остановка репрессий - ключевой момент, о котором мы должны помнить", - отмечают в Dissident.by. О прекращении преследования в Беларуси речи не идет: людей продолжают задерживать, избивать и отправлять в тюрьмы. Кроме того, по словам правозащитников, давление на политзаключенных не останавливается даже после освобождения: "Известны случаи, когда политзаключенный попал под амнистию, а в этом году был снова задержан и осужден на лишение свободы (речь о политзаключенном Петре Зиневиче. - Ред.)".

В Dissident.by также подчеркивают, что прошение о помиловании не гарантирует того, что политзаключенный выйдет на свободу. В то же время правозащитникам известны случаи, когда за отказ от написания прошения людей сажали в ШИЗО и угрожали уголовной статьей о "неповиновении требованиям администрации" (ст.411 УК РБ).

"Полина Шарендо-Панасюк снялась в фильме и, вероятно, исполнила требования власти, но тем не менее не вышла на свободу. Сейчас женщина снова находится в СИЗО, и по 411 статье ее будут судить в третий раз", - говорят правозащитники.

Кому Лукашенко посылает сигнал?

Белорусский политолог Валерий Карбалевич также отмечает, что помилование нескольких десятков политзаключенных не свидетельствует о либерализации в Беларуси, а напротив происходит одновременно с усилением репрессий.

Валерий Карбалевич Фото: DW/Elena Daneyko

Карбалевич предполагает, что освобождая политических оппонентов, Лукашенко посылает сигнал как белорусам, так и Западу.

Собеседник обращает внимание, что среди помилованных есть пожилые люди и люди с тяжелыми заболеваниями. По его словам, когда за решеткой умирают политзаключенные, это не очень нравится даже сторонникам власти. "Лукашенко стремится улучшить, очеловечить, гуманизировать свой образ накануне президентской компании", - считает политолог.

По его словам, Лукашенко также хотел бы, чтобы выборы 2025 года были признаны Западом. Особенно для белорусского правителя это важно на фоне разговоров о возможных мирных переговорах "между Россией и Западом, Россией и Украиной". Лукашенко хотел бы в них поучаствовать, но если он непризнанный руководитель Беларуси, то ни о каком участии речи быть не может. При этом, как отмечает Карбалевич, шансов, что Запад начнет иначе относиться к Лукашенко, мало, потому что он слишком далеко зашел в репрессиях, антизападной политике и поддержке России.

Тем не менее, считает собеседник, Лукашенко продолжит посылать Западу подобные сигналы. Не исключено, что осенью снова освободят некоторое количество политзаключенных, поэтому людей в колониях заставляют писать прошения о помиловании.

"Если Запад недостаточно слышит, можно чуть больше освободить и больше посадить"

Политический аналитик и координатор проекта "Наша Візія" Вадим Можейко также считает, что власти в РБ могут продолжить выпускать политзаключенных, набирая при этом новых политических узников, возможно, даже в большем количестве: "Если Запад недостаточно слышит, можно чуть больше освободить и больше посадить. Можно каждый месяц тысячу человек сажать, тысячу освобождать, - рассуждает Можейко. - Ему (Лукашенко. - Ред.) это все ничего не стоит. Он продолжает заниматься публичным унижением тех, кого считает своими политическими оппонентами".

Вадим Можейко Фото: Violetta Savchits

Что касается выгод, которые хотел бы получить белорусский правитель от Запада, то, по словам Можейко, Лукашенко хотел бы к себе "отношения получше", чтобы западные страны прислали в РБ своих дипломатов или представителей Беларуси пригласили на какие-то международные площадки.

"Можно снять санкции с каких-нибудь областей, можно новые перестать вводить, тут вариантов очень много. Лукашенко очень заинтересован, чтобы Запад увидел: есть дилемма, если что-то из этого не делать - не будут выходить политзаключенные, а если что-то из этого начать делать, то, может, политзаключенные будут больше выходить", - рассуждает Можейко.