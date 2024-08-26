Помилование политзаключенных. Чего хочет Лукашенко?26 августа 2024 г.
16 августа Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 человек, осужденных за "преступления протестной направленности". Это 14 женщин и 16 мужчин, среди них есть пенсионеры и люди с серьезными заболеваниями. Власти утверждают, что "все они признали вину, искренне раскаялись в содеянном".
Советник Светланы Тихановской Франак Вячорка отметил, что некоторые из помилованных вышли на свободу в июле и августе, а указ Лукашенко лишь формализовал этот процесс.
Напомним, правозащитный центр "Вясна" сообщал, что по амнистии или помилованию 3 июля были освобождены 18 политзаключенных. Также известно, что политических узников и их родственников настойчиво агитируют писать прошения о помиловании.
При этом репрессии в Беларуси не прекращаются. Только за три дня - 21, 22 и 23 августа - правозащитники присвоили статус политического заключенного еще 31 человеку.
Почему Лукашенко помиловал несколько десятков политзаключенных, есть ли шанс у остальных и зачем белорусскому правителю новые заложники - разбиралась DW.
Политзаключенные выходят по амнистии или помилованию каждый год
Правозащитники инициативы Dissident.by отмечают, что какое-то количество политзаключенных выходят по амнистии или помилованию каждый год: в 2021 году таким образом были освобождены 14 человек, в 2022-м - 16, в прошлом году - 8.
"Конечно, мы приветствуем освобождение людей, но полная остановка репрессий - ключевой момент, о котором мы должны помнить", - отмечают в Dissident.by. О прекращении преследования в Беларуси речи не идет: людей продолжают задерживать, избивать и отправлять в тюрьмы. Кроме того, по словам правозащитников, давление на политзаключенных не останавливается даже после освобождения: "Известны случаи, когда политзаключенный попал под амнистию, а в этом году был снова задержан и осужден на лишение свободы (речь о политзаключенном Петре Зиневиче. - Ред.)".
В Dissident.by также подчеркивают, что прошение о помиловании не гарантирует того, что политзаключенный выйдет на свободу. В то же время правозащитникам известны случаи, когда за отказ от написания прошения людей сажали в ШИЗО и угрожали уголовной статьей о "неповиновении требованиям администрации" (ст.411 УК РБ).
"Полина Шарендо-Панасюк снялась в фильме и, вероятно, исполнила требования власти, но тем не менее не вышла на свободу. Сейчас женщина снова находится в СИЗО, и по 411 статье ее будут судить в третий раз", - говорят правозащитники.
Кому Лукашенко посылает сигнал?
Белорусский политолог Валерий Карбалевич также отмечает, что помилование нескольких десятков политзаключенных не свидетельствует о либерализации в Беларуси, а напротив происходит одновременно с усилением репрессий.
Карбалевич предполагает, что освобождая политических оппонентов, Лукашенко посылает сигнал как белорусам, так и Западу.
Собеседник обращает внимание, что среди помилованных есть пожилые люди и люди с тяжелыми заболеваниями. По его словам, когда за решеткой умирают политзаключенные, это не очень нравится даже сторонникам власти. "Лукашенко стремится улучшить, очеловечить, гуманизировать свой образ накануне президентской компании", - считает политолог.
По его словам, Лукашенко также хотел бы, чтобы выборы 2025 года были признаны Западом. Особенно для белорусского правителя это важно на фоне разговоров о возможных мирных переговорах "между Россией и Западом, Россией и Украиной". Лукашенко хотел бы в них поучаствовать, но если он непризнанный руководитель Беларуси, то ни о каком участии речи быть не может. При этом, как отмечает Карбалевич, шансов, что Запад начнет иначе относиться к Лукашенко, мало, потому что он слишком далеко зашел в репрессиях, антизападной политике и поддержке России.
Тем не менее, считает собеседник, Лукашенко продолжит посылать Западу подобные сигналы. Не исключено, что осенью снова освободят некоторое количество политзаключенных, поэтому людей в колониях заставляют писать прошения о помиловании.
"Если Запад недостаточно слышит, можно чуть больше освободить и больше посадить"
Политический аналитик и координатор проекта "Наша Візія" Вадим Можейко также считает, что власти в РБ могут продолжить выпускать политзаключенных, набирая при этом новых политических узников, возможно, даже в большем количестве: "Если Запад недостаточно слышит, можно чуть больше освободить и больше посадить. Можно каждый месяц тысячу человек сажать, тысячу освобождать, - рассуждает Можейко. - Ему (Лукашенко. - Ред.) это все ничего не стоит. Он продолжает заниматься публичным унижением тех, кого считает своими политическими оппонентами".
Что касается выгод, которые хотел бы получить белорусский правитель от Запада, то, по словам Можейко, Лукашенко хотел бы к себе "отношения получше", чтобы западные страны прислали в РБ своих дипломатов или представителей Беларуси пригласили на какие-то международные площадки.
"Можно снять санкции с каких-нибудь областей, можно новые перестать вводить, тут вариантов очень много. Лукашенко очень заинтересован, чтобы Запад увидел: есть дилемма, если что-то из этого не делать - не будут выходить политзаключенные, а если что-то из этого начать делать, то, может, политзаключенные будут больше выходить", - рассуждает Можейко.