  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
ПолитикаБеларусь

Политзаключенная Мария Колесникова встретилась с отцом

Алексей Волошинов
12 ноября 2024 г.

Фото Марии Колесниковой с отцом опубликовал белорусский блогер Роман Протасевич. Семья не могла связаться с Колесниковой более 600 дней.

https://p.dw.com/p/4mw7c
Белорусская политическая заключенная Мария Колесникова на заседании суда в сентябре 2021 года
Белорусская политическая заключенная Мария Колесникова на заседании суда в сентябре 2021 годаФото: Viktor Tolochko/SNA/imago images

Белорусская политическая заключенная Мария Колесникова встретилась со своим отцом. Их совместное фото опубликовал в своем Telegram-канале во вторник, 12 ноября, блогер Роман Протасевич, подписав снимок: "Сегодня встретились с Марией". Более 600 дней с Колесниковой не было связи.

Помимо двух фотографий Марии Колесниковой, Протасевич опубликовал короткий видеоролик. В нем он сказал, что до сих пор не может "поверить, что это получилось".

Лукашенко готов подумать о помиловании Колесниковой

Александр Лукашенко в конце октября заявил, что готов рассмотреть прошения о помиловании от белорусских политических заключенных, включая Марию Колесникову. "У нас есть закон: человек осознал свою вину, он обратился к президенту (как и во многих других странах) с просьбой о помиловании - ну что ж, мы рассмотрим. Если будет такое обращение Колесниковой, я обязательно рассмотрю", - сказал Лукашенко в интервью корреспонденту британской медиакомпании BBC Стивену Розенбергу на полях саммита БРИКС в Казани.

Тогда же Розенберг напомнил Лукашенко, что Колесникова находится в колонии в изоляции и к ней не пускают даже членов семьи. В ответ правитель Беларуси заявил, что разрешил навещать заключенную ее отцу, когда тот "попросил", и что если кто-либо еще из родственников и друзей захочет навестить Колесникову и попросит об этом, их просьба будет рассмотрена.

Сестра Марии Колесниковой заявляла об ухудшении ее здоровья

В конце августа 2024 года сестра Марии Колесниковой Татьяна Хомич заявила, что политзаключенная голодает в колонии, а ее вес составляет 45 кг при росте 175 см. По словам Хомич, Колесникова не может есть тюремную еду, а на покупку дополнительных продуктов у нее не хватает денег из-за строгих правил содержания в помещении камерного типа (ПКТ). "Поэтому все это время Маша недоедает, фактически голодает", - рассказала тогда Хомич в беседе с "Радио Свобода".

Она уточнила, что о состоянии здоровья Колесниковой семья узнает "буквально по крупицам" - в основном от вышедших на свободу заключенных. Тогда же Татьяна Хомич пожаловалась, что Марии Колесниковой не передают письма, "чтобы она думала, что о ней все забыли".

Мария Колесникова отбывает 11-летний срок в колонии

В сентябре 2021 года суд в Минске приговорил Марию Колесникову к 11 годам лишения свободы по делу о "публичных призывах к захвату государственной власти". Более десяти стран мира официально признали Колесникову жертвой репрессий и осудили приговор, потребовав немедленно освободить ее.

Кроме того, в конце ноября 2022 года стало известно, что Марию Колесникову поместили в штрафной изолятор (ШИЗО), а позднее госпитализировали с диагнозом "прободная язва" и экстренно прооперировали. Последнее письмо от политзаключенной пришло 15 февраля 2023 года.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Политзаключенные в Беларуси

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

После президентской кампании 2020 года, вызвавшей массовые протесты, в Беларуси появилось рекордное число тех, кто оказался за решеткой по политическим мотивам. Кто эти люди - в фотогалерее DW.
Права человека22 января 2021 г.15 фото
external

Сестра Марии Колесниковой Татьяна Хомич - о борьбе за политзалюченных: Нужно менять риторику и стратегию

Сестра Марии Колесниковой Татьяна Хомич - о борьбе за политзалюченных: Нужно менять риторику и стратегию

Мария Колесникова сильно похудела, не восстановилась после операции на желудке и весит около 45 кг, сообщает сестра политзаключенной Татьяна Хомич. DW поговорила с ней о том, что сейчас известно и откуда берется информация о Марии, рассчитывают ли родные на помощь ЕС, как оценивают стратегию демсил и на какие уступки режиму, по ее мнению, следовало бы пойти ради освобождения политзаключенных.
Политика20 сентября 2024 г.12:04 мин.
Карикатура: карикатурный правитель Беларуси Александр Лукашенко с ангельскими крыльями смотрит на небо и думает: "Помилование". При этом на его голове видны рожки, как у черта.

Лукашенко о Колесниковой: будет ли помилование?

Лукашенко о Колесниковой: будет ли помилование?

Александр Лукашенко заявил, что рассмотрит вопрос о помиловании Марии Колесниковой, если она подаст такое прошение. Что может помешать ангельскому поступку правителя Беларуси - в карикатуре DW.
Политика24 октября 2024 г.
Показать еще