Политзаключенная Мария Колесникова встретилась с отцом

Белорусская политическая заключенная Мария Колесникова встретилась со своим отцом. Их совместное фото опубликовал в своем Telegram-канале во вторник, 12 ноября, блогер Роман Протасевич, подписав снимок: "Сегодня встретились с Марией". Более 600 дней с Колесниковой не было связи.

Помимо двух фотографий Марии Колесниковой, Протасевич опубликовал короткий видеоролик. В нем он сказал, что до сих пор не может "поверить, что это получилось".

Лукашенко готов подумать о помиловании Колесниковой

Александр Лукашенко в конце октября заявил, что готов рассмотреть прошения о помиловании от белорусских политических заключенных, включая Марию Колесникову. "У нас есть закон: человек осознал свою вину, он обратился к президенту (как и во многих других странах) с просьбой о помиловании - ну что ж, мы рассмотрим. Если будет такое обращение Колесниковой, я обязательно рассмотрю", - сказал Лукашенко в интервью корреспонденту британской медиакомпании BBC Стивену Розенбергу на полях саммита БРИКС в Казани.

Тогда же Розенберг напомнил Лукашенко, что Колесникова находится в колонии в изоляции и к ней не пускают даже членов семьи. В ответ правитель Беларуси заявил, что разрешил навещать заключенную ее отцу, когда тот "попросил", и что если кто-либо еще из родственников и друзей захочет навестить Колесникову и попросит об этом, их просьба будет рассмотрена.

Сестра Марии Колесниковой заявляла об ухудшении ее здоровья

В конце августа 2024 года сестра Марии Колесниковой Татьяна Хомич заявила, что политзаключенная голодает в колонии, а ее вес составляет 45 кг при росте 175 см. По словам Хомич, Колесникова не может есть тюремную еду, а на покупку дополнительных продуктов у нее не хватает денег из-за строгих правил содержания в помещении камерного типа (ПКТ). "Поэтому все это время Маша недоедает, фактически голодает", - рассказала тогда Хомич в беседе с "Радио Свобода".

Она уточнила, что о состоянии здоровья Колесниковой семья узнает "буквально по крупицам" - в основном от вышедших на свободу заключенных. Тогда же Татьяна Хомич пожаловалась, что Марии Колесниковой не передают письма, "чтобы она думала, что о ней все забыли".

Мария Колесникова отбывает 11-летний срок в колонии

В сентябре 2021 года суд в Минске приговорил Марию Колесникову к 11 годам лишения свободы по делу о "публичных призывах к захвату государственной власти". Более десяти стран мира официально признали Колесникову жертвой репрессий и осудили приговор, потребовав немедленно освободить ее.

Кроме того, в конце ноября 2022 года стало известно, что Марию Колесникову поместили в штрафной изолятор (ШИЗО), а позднее госпитализировали с диагнозом "прободная язва" и экстренно прооперировали. Последнее письмо от политзаключенной пришло 15 февраля 2023 года.