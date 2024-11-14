Колесникова допускает обращение к Лукашенко за помилованием

Отец Марии Колесниковой смог встретиться с ней спустя 20 месяцев, в течение которых у семьи не было с ней связи. Он кратко рассказал, что она думает о помиловании.

Мария Колесникова - белорусский оппозиционный политик, приговоренный на родине к 11 годам лишения свободы, - размышляет о возможности направить правителю Беларуси Александру Лукашенко прошение о помиловании. Об этом рассказал ее отец Александр Колесников в интервью информагентству AP, обнародованном в среду, 13 ноября. "Она думает над этим", - сказал он в беседе с журналистами.

"Наконец-то я снова смог обнять ее", - приводит агентство слова Александра Колесникова. Он отметил, что Мария находится "в относительно нормальном состоянии". При этом дальнейших деталей встречи Александр Колесников не привел, указав, что белорусские власти разрешили короткое свидание с условием, что он не будет подробно рассказывать о нем.

"Мы благодарны за разрешение на встречу и благодарны всем, кто участвовал (в получении этого разрешения. - Ред.)", - сказала агентству AP сестра политзаключенной Татьяна Хомич 13 ноября, выразив надежду, что белорусские власти позволят семье Колесниковой и далее поддерживать с ней контакт.

Приговор Марии Колесниковой в Беларуси

В сентябре 2021 года суд в Минске приговорил Марию Колесникову к 11 годам лишения свободы по делу о "публичных призывах к захвату государственной власти". Более десяти стран мира официально признали оппозиционерку жертвой репрессий и осудили приговор, потребовав немедленно освободить ее. Она находится в заключении в Гомельской женской колонии № 4.

В ноябре 2022 года стало известно, что Марию Колесникову поместили в штрафной изолятор (ШИЗО), а позднее госпитализировали с диагнозом "прободная язва" и экстренно прооперировали. Последнее письмо от политзаключенной пришло 15 февраля 2023 года.

Более 600 дней у родных не было связи с Марией. 12 ноября 2024 года Колесникова встретилась в колонии с отцом. Их совместное фото опубликовал блогер Роман Протасевич.

Политзаключенные в Беларуси

С июля 2024 года Александр Лукашенко, который намерен в январе 2025 баллотироваться на седьмой президентский срок, помиловал 146 политзаключенных, напоминает AP. По данным белорусского правозащитного центра "Весна", в Беларуси сейчас около 1300 политзаключенных, включая основателя "Весны", лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого. По меньшей мере семь политзаключенных скончались в белорусских тюрьмах.

В октябре 2024 года в интервью корреспонденту BBC Стивену Розенбергу на полях саммита БРИКС в Казани Лукашенко заявил, что готов рассмотреть прошения о помиловании от белорусских политических заключенных, в том числе от Марии Колесниковой.