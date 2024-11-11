Адвокаты боятся защищать политзаключенных в Беларуси

Сотни белорусских адвокатов были вынуждены уйти из профессии из-за репрессий режима Лукашенко. Начиная с 2020 года, их регулярно задерживали, лишали лицензии, а одиннадцать защитников приговорили к уголовному наказанию. Найти защитника стало проблемой, и не только для политзаключенных, отмечают эксперты. Бывшие силовики и судьи, для которых создали льготные условия для вхождения в адвокатуру, не решили проблему.

Пик репрессий пришелся на 2022 и 2023 годы

С 2020 года белорусские власти произвольно арестовали не менее 23 адвокатов, а после задержание использовали как основание для лишения лицензии. Уголовному преследованию подверглись 11 защитников, шестеро из них по сей день находятся за решеткой. Самая сложная ситуация у Максима Знака, который был адвокатом Марии Колесниковой, и получил 10 лет колонии. Более 640 дней с ним нет никакой связи.

Против адвокатов возбуждали уголовные дела за слив данных силовиков, участие в акциях протеста, призывы к санкциям, содействие экстремистской деятельности. Все осужденные признаны политзаключенными, причиной преследования стала либо профессиональная деятельность - защита политзаключенных, либо гражданская позиция - несогласие с действиями власти.

По данным инициативы "Право на защиту", более 140 адвокатов в Беларуси были лишены лицензии по надуманным причинам, еще около 300 были вынуждены сами уйти из профессии. Пик репрессий пришелся на 2022 и 2023 год.

"Ошибочным будет утверждение, что в 2024 году ситуация стабилизировалась, - отметила в комментарии DW юрист Наталья Мацкевич, которая потеряла лицензию после защиты политиков Сергея Тихановского и Виктора Бабарико. - Максим Знак уже более четырех лет находится в заключении, мы задействовали все возможные международные механизмы, чтобы добиться хотя бы восстановления связи с ним, однако со стороны власти не наблюдаем никаких подвижек. И еще пятеро наших коллег продолжают сидеть в тюрьмах. Кроме того, в этом году были новые незаконные задержания".

Из адвокатуры убрали всех несогласных

Собеседница отметила, что среди задержанных были непубличные защитники, в том числе адвокат уже пенсионного возраста, человек с инвалидностью. Защитники с тревогой ожидали каждую следующую среду - именно в этот день происходили задержания. В итоге некоторые из них были вынуждены покинуть Беларусь, другие - уйти из профессии.

Эксперт проекта "Право на защиту" Максим Половинко считает, что уровень репрессий среди адвокатов в этом году вышел на плато. "Из адвокатуры уже убрали всех несогласных, - отметил он. - Те же, кто остался, приняли правила игры, продиктованные властями. Адвокаты сейчас активно включены в пропаганду - вынуждены участвовать в мероприятиях, направленных на поддержку действующей власти, публично отчитываться об этом. Это цена за то, чтобы остаться в профессии".

"Белорусская адвокатура по сути превратилась в винтик государственной репрессивной машины, - считает юрист правозащитного центра "Вясна" Олег Мацкевич. - Это видно на примере заочных судов, где обвиняемые по политическим мотивам лишены права на защиту даже при том, что номинально имеют в процессе адвокатов. По факту они не могут выражать свою правовую позицию из-за отсутствия коммуникации с защитником, не могут получить на руки приговор и обжаловать его".

В некоторых райцентрах адвокатов нет вообще

Начиная с 2020 года, количество адвокатов в Беларуси все время уменьшалось. Если накануне выборов-2020 в адвокатуру входило почти 2200 специалистов, то в начале 2024 года - 1603. В итоге Минюст был вынужден понизить минимальное количество адвокатов в юридических консультациях. "Хуже всего обстоит дело в Витебской области, где в некоторых консультациях представлен либо один адвокат, либо его нет вообще - и это в радиусе 50 км, - говорит Половинко. - Представим, что этот адвокат занят в уголовном процессе. Если нужна защита еще одному человеку, он просто физически уже не может помочь, а это нарушение базового права на защиту".

Максим Знак и Мария Колесникова были осуждены к 10 и 11 годам колонии соответственно. С обоими больше полутора лет нет никакой связи Фото: Viktor Tolochko/Sputnik/dpa/picture alliance

Из-за массовых репрессий многие адвокаты отказываются участвовать в процессах, где обвиняемыми проходят оппоненты власти, отмечают опрошенные эксперты. Теперь, когда задерживают активистов, бывшие адвокаты, которые работали по таким делам, даже не могут посоветовать, к кому из коллег можно обратиться - большинство просто отказывается. "В такой ситуации мы советуем родственникам просто приходить в юридическую консультацию и просить предоставить адвоката, - отмечает Мацкевич. - Если заведующая консультации отказывает, это нарушение закона, следует его обжаловать. Если работает адвокат по назначению, задержанный вправе требовать и от него эффективной защиты, а иначе - требовать назначить другого защитника".

Силовики и судьи не заменили адвокатов

В 2021 году власти создали льготные условия для вхождения в адвокатуру бывших силовиков и судей. Однако по данным экспертов, это существенно не изменило ситуацию с кадрами. "Выглядит, что у власти нет целенаправленной политики по замещению адвокатов бывшими силовиками, - говорит Максим Половинко. - Мы фиксируем пока единичные случаи, в пределах 10%. Нужно понимать, что в адвокатуре ты работаешь на себя, никаких особых льгот, как у сотрудников правоохранительных органов, нет".

Среди вновь принятых адвокатов встречаются те, кто ранее, занимая должности в государственных органах, участвовал в политически мотивированных процессах: бывшая судья Юлия Густыр, бывший следователь Сергей Куксо.

Проблему нехватки адвокатов признают и в Белорусской республиканской коллегии адвокатов. Ее председатель Алексей Шваков высказывал надежду, что новые кадры наберут из числа выпускников юрфака. "Репрессии привели к тому, что уничтожается профессия адвоката, - считает Наталья Мацкевич. - Молодых адвокатов предупреждают: не лезьте в политику. Риски очень высокие, не понимаешь, по какому из дел тебя могут задержать уже как соучастника преступления".