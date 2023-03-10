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Фото: BelaPan/AP/picture alliance
ПолитикаБеларусь

Как принципиального адвоката выставляют преступником

Дарья Бернштейн
35 мин. назад

В Минске судят известного адвоката Александра Данилевича - это месть за юрпомощь оппонентам Лукашенко, считают правозащитники. DW о том, как режим отправляет адвокатов за решетку.

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В Минске 10 марта начинается суд по делу известного адвоката Александра Данилевича. Его клиентами были представители стачечных комитетов и Фонда спортивной солидарности. Теперь за юридическую помощь ему грозит тюремный срок. DW узнала, как Александр относится к обвинению, чего ждет от суда и почему режим отправляет адвокатов за решетку.

Александра Данилевича задержали в мае 2022-го. Вместе с маленьким ребенком его забрали в КГБ. По словам источника DW, изначально у Александра была надежда, что до уголовного дела не дойдет, он как юрист оценивал свои действия и понимал, что ничего криминального, даже по нынешним репрессивным меркам, не совершал. Однако вскоре стало понятно, что его решили наказать за помощь клиентам.

Александр Данилевич (фото из его Facebook-аккаунта)
Александр Данилевич (фото из его Facebook-аккаунта)Фото: Facebook/ Danilevich

Вот как это сформулировала Генпрокуратура: Данилевич давал советы, указания и предоставлял информацию Александре Герасимене и Александру Опейкину, которые призывали к санкциям. Также адвокат подготовил три обращения от представителей стачкомов. По мнению силовиков, в тексте были "заведомо ложные сведения о политической, экономической, социальной ситуации в стране".

Судить Данилевича будут за пособничество в призывах к санкциям (ч.6 ст.16 и ч.3 ст.361 УК - лишение свободы на срок от 2 до 5 лет) и содействие экстремистской деятельности (ч.1 ст.361-4 УК - ограничение свободы на срок до 4 лет или лишение свободы на срок от 2 до 6 лет).

Как Данилевич воспринял уголовное дело

Александр Данилевич был известным и успешным адвокатом: представлял клиентов в международном коммерческом арбитраже, был лауреатом профессиональных премиий. Более 20 лет преподавал международное право в Белорусском государственном университете. Проблемы начались, когда Александр подписал петицию против войны в Украине. Как он рассказывал журналистам, руководство факультета требовало, чтобы он отзвал подпись. Данилевич понимал, какие могут быть последствия, но от своей позиции не отказался. Его уволили из БГУ, а в Минской коллегии адвокатов вынесли дисциплинарное взыскание.

За 20 лет работы в университете у него не было ни одного взыскания, контракт с ним продлевали автоматически, а когда Александра задержали, ему посыпались письма от благодарных студентов, которые разъехались по всему миру. "Саша очень интеллигентный человек, - говорит его бывший коллега. - Он занимался наукой, работал в международном арбитраже, всегда позиционировал себя как законопослушного гражданина".

Сразу после задержания обыски прошли у Александра дома и в офисе. И он понял, что это преследование за профессиональную деятельность.

Через несколько дней задержали еще одного адвоката - Виталия Брагинца, который защищал Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого. Как и Данилевич, он был известнен своей принципиальностью, многие коллеги в работе равнялись на них.

Когда Александр понял, что он за решеткой надолго, решил, что его задача - сохранить себя физически и психически. В письмах старается шутить и даже поддерживать друзей. Пока он находится в СИЗО, умерла его мама, проститься с ней он не смог.

"Он реально оценивает ситуацию, не лелеет надежд и понимает, что ему дадут приличный срок", - говорит источник, который был с ним в СИЗО. 

Адвокатов запугивают, чтобы они боялись защищать политзаключенных

С 2020 года около ста адвокатов были лишены права на профессию. Сперва у них отбирали лицензию, затем начали бросать за решетку.

"Дело Даниловича - первый случай, когда адвоката внаглую наказывают за его профессиональную деятельность, - говорит эксперт проекта "Право на защиту" Максим Половинко. - Его обвиняют в оказании юридической помощи клиентам, то есть теперь составление документов и позиции, чем каждый день занимаются все адвокаты, власть называет преступлением".

Так нарушается базовый стандарт - адвокат отделен от клиента, он не может нести ответственности за его действия и слова. "Иначе что нас ждет? Адвокатов, которые защищают обвиняемых в коррупции или убийстве будут судить за соучастие в преступлении? Это не только противоречит закону, но и здравому смыслу", - подчеркивает Половинко.

По мнению собеседника, власти таким образом показывают адвокатам, что они не защищены законом и в любой момент им может "прилететь". "Не будешь предметом интерьера в суде - готовься к уголовному делу, вот какой сигнал исходит от власти", - говорит Половинко. По его словам, и Данилевич, и Брагинец известны своей принципиальной позицией и приверженностью закону. Они всегда убеждали коллег, что в любой ситуации нужно добиваться справедливости, использовать все законные способы.

"Брагинец мог два часа объяснять сотрудникам Следственного комитета, почему он имеет право проносить с собой телефон - и добивался своего. Данилевич, невзирая на давление БГУ и коллегии адвокатов, отказался отозвать свою подпись под антивоенной петицией. А потом, уже находясь под стражей, еще и судился с университетом. Он знал, какое будет решение. Но для него было принципиально зафиксировать все нарушения", - рассказывает эксперт.

На сегодня в Беларуси по политическим делам осуждены четыре адвоката: Максим Знак за работу в штабе Бабарико получил 10 лет лишения свободы, Виталий Брагинец за призывы к санкциям, участие в протестах, комментарии о силовиках и модерирование адвокатского чата приговорен к 8 годам, Михаил Макаров - год лишения свободы за участие в протестах, Андрей Мочалов - два года "химии" за использование адвокатского удостоверения после лишения лицензии. Известно еще о пяти защитниках, которые находятся в СИЗО в ожидании суда, все они признаны политзаключенными.

Смотрите также: 

В Берлине представили рассказы Максима Знака о тюрьме

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