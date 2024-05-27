HRW осудила репрессии против адвокатов в Беларуси

Адвокаты, защищающие фигурантов политически мотивированных дел в Беларуси, стали инструментом репрессий, заявили авторы доклада Human Rights Watch. Впервые в истории страны адвокаты оказались за решеткой, указали они.

Власти Беларуси взяли под контроль профессиональное сообщество адвокатов, подорвав его независимость, а адвокатские коллегии стали орудием репрессий, заявила правозащитная организация Human Rights Watch. "Адвокаты, представляющие своих клиентов в политически мотивированных делах или высказывающиеся о нарушениях прав человека, сталкиваются в Беларуси с систематическими и широкомасштабными репрессиями", - констатируют авторы доклада, подготовленного HRW совместно с Белорусской ассоциацией адвокатов прав человека и инициативой "Право на защиту" и представленного в понедельник, 27 мая, в Вильнюсе.

Власти превратили систему юстиции в насмешку над правосудием

"Систематически преследуя адвокатов-правозащитников, ущемляя их права и нарушая права их клиентов по политически мотивированным делам, белорусские власти превратили систему юстиции в насмешку над правосудием и лишили белорусов права на справедливое судебное разбирательство и равную защиту перед законом", - заявила младший исследователь Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Анастасия Круопе.

Преследование адвокатов-правозащитников в Беларуси является частью более широкого подавления любых форм инакомыслия со стороны властей, которое охватило эту страну перед президентскими выборами 2020 года и на фоне массовых общественных протестов после них, отмечает HRW. Адвокаты в Беларуси "являются спасательным кругом" для тех, кого преследуют за мирное осуществление своих прав, однако власти "создают многочисленные препятствия", не позволяющие им эффективно выполнять свои обязанности, если они берутся за политически мотивированные дела, отмечают правозащитники.

Впервые в истории Беларуси адвокаты оказались в тюрьме

В частности, власти отказывают белорусским адвокатам в доступе к их подзащитным, прослушивают и записывают конфиденциальные разговоры защитников и клиентов, заставляют адвокатов подписывать соглашения о неразглашении информации и произвольно закрывают судебные процессы от общественности. Это лишает адвокатов возможности делаться материалами дел с независимыми экспертами и разоблачать серьезные нарушения прав человека в публичном пространстве, указывают авторы доклада.

Кроме того, впервые в современной истории Беларуси адвокатов посадили в тюрьму по политическим обвинениям в отместку за их работу с подзащитными в политически мотивированных процессах, заявили правозащитники. "По меньшей мере шесть адвокатов - Максим Знак, Александр Данилевич, Виталий Брагинец, Анастасия Лазаренко, Юлия Юргилевич и Алексей Бородко - в настоящее время отбывают сроки от 6 до 10 лет по сфабрикованным политически мотивированным обвинениям", - указали они.

С сентября 2020 года арестованы не менее 23 адвокатов

С сентября 2020 года белорусские власти арестовали не менее 23 адвокатов, а затем использовали их аресты в качестве предлога для их отстранения от профессиональной деятельности, напомнили авторы исследования. Вместе с тем, белорусские адвокаты прав человека отказались оставлять свою работу только из-за отзыва лицензии и продолжают свою борьбу даже находясь в изгнании, отметила глава Белорусской ассоциации адвокатов прав человека Мария Колесова-Гудилина.

Одновременно правозащитники напомнили о масштабных поправках к закону об адвокатской деятельности 2021 года, после которых адвокаты не могут работать индивидуально или открывать юридические фирмы, а обязаны присоединяться к юридическим консультациям, контролируемым региональными коллегиями адвокатов и министерством юстиции.

В ходе подготовки 95-страничного доклада в сентябре 2023 года - апреле 2024-го исследователи опросили 19 белорусских адвокатов и проанализировали публикации на сайтах адвокатских коллегий за последние три года. Кроме того, они изучили более 140 случаев лишения адвокатов лицензий на основе общедоступных данных. При этом были выявлены закономерности произвольного и политически мотивированного отзыва лицензий, указывается в заявлении.

Правозащитники призвали обеспечить адвокатам условия для работы

Правозащитники призвали власти Беларуси незамедлительно прекратить все политически мотивированные действия против адвокатов и создать им приемлемый рабочий климат для выполнения их профессиональных обязанностей, а также восстановить независимость адвокатуры.

Они также обратились к международному сообществу с просьбой усилить давление на власти в Минске, которые должны соблюдать свои международные обязательства и прекратить использование системы правосудия в качестве инструмента репрессий.