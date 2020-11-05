"Репортеры без границ" осудили преследование журналистов в Беларуси

В связи с массовыми задержаниями и арестами журналистов в Беларуси организация "Репортеры без границ" призвала ЕС поддержать работников прессы, преследуемых белорусскими властями. Страны-члены Евросоюза, а также европейские организации должны предоставлять журналистам убежище и в случае необходимости медицинскую помощь, говорится в заявлении "Репортеров без границ", опубликованном в пятницу, 11 декабря.

В организации призвали ЕС заморозить "любую финансовую поддержку Беларуси" до тех пор, пока белорусские власти не начнут "уважать европейские ценности и универсально действующие принципы, такие как правовое государство и права человека". Исключение стоит сделать только для проектов, занимающихся поддержкой гражданского общества, которые борются за соблюдение основных прав человека в Беларуси.

"Репортеры без границ" в своем заявлении обратились и к властям Беларуси. Они призвали Минск прекратить препятствовать работе журналистов, наказать виновных за нарушения свободы прессы и отменить блокировку новостных порталов. В настоящее время в Беларуси заблокировано около 70 онлайн-СМИ.

380 журналистов задержаны на протестах

В Беларуси уже четыре месяца продолжаются протесты против режима Александра Лукашенко, которого ЦИК Беларуси объявил победителем президентских выборов. Выступления граждан, отстаивающих свои голоса, отданные в первую очередь за Светлану Тихановскую, и убежденных в фальсификации результатов выборов, пресекаются ОМОНом и спецназом. При этом силовики действуют с беспрецедентной жестокостью, нападая в том числе и на работников СМИ, освещающих события в Беларуси.

Около 380 журналистов были задержаны во время освещения белорусских протестов, 80 из них были приговорены к тюремному заключению, напоминают "Репортеры без границ". Иностранные журналисты практически не имеют возможности законно работать в Беларуси. Крупнейший независимый новостной сайт tut.by был лишен статуса СМИ.

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