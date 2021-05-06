Советник Тихановской призвал к новым санкциям против Лукашенко

Советник одного из лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франтишек Вечёрко призвал Запад ввести новые санкции против режима Александра Лукашенко. "Я считаю, что это (четвертый пакет санкций. - Ред.) должно быть реализовано как можно скорее, мы понимаем, что режим не примет предложение диалога без давления. Только давление, то есть экономические санкции, политическая, дипломатическая изоляция вынудят режим пойти на уступки", - сказал Вечёрко в ходе онлайн-пресс-конференции в сейме Литвы в пятницу, 7 мая.

По словам Вечёрко, результаты могут дать лишь серьезные политические действия на уровне Евросоюза, США, Канады и Великобритании. "Как только будут приняты санкции, нужно будет сесть за один стол и пытаться решить кризис мирно, так что я обращаюсь к международному сообществу, правительству Литвы, которые являются нашими друзьями, все мы понимаем: если мы все будем делать последовательно и вместе со всеми другими заинтересованными лицами, то (добьемся результата)", - сказал советник лидера оппозиции.

Со своей стороны, депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс выразил уверенность, что четвертый пакет санкций против режима в Беларуси неизбежен. "Нам нужно дать созреть в ЕС коалиции, которая станет инициатором, хорошо, если это будут балтийские государства, но хотелось бы, чтобы это были и другие государства, этот пакет санкций должен быть намного сильнее. Мы должны увидеть в нем те меры и тех лиц, которые на самом деле совершают преступления против народа и независимости Беларуси", - сказал Ауштрявичюс.

Санкции ЕС против режима в Беларуси

Евросоюз ввел против режима в Беларуси уже три пакета санкций, поскольку Лукашенко продолжает жестко подавлять протесты против его правления. Санкции индивидуально применяли несколько раз и страны Балтии. Штрафные меры в отношении режима в Минске приняли также США, Канада и ряд других стран.

В Беларуси с 9 августа 2020 года не прекращаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем был объявлен Лукашенко, возглавляющий страну с 1994 года. Оппозиция назвала результаты голосования сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции протеста носят локальный характер.

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