Дорожают зерно и яблоки. Причины и последствия плохого урожая в Германии

Сбор урожая-2021 в Германии еще далеко не закончен, но уже сейчас ясно: его результаты по некоторым ключевым сельскохозяйственным культурам окажутся хуже, чем можно было бы ожидать от одного из важнейших производителей аграрной продукции в Евросоюзе.

Самое дождливое лето в Германии за десять лет

"Нынешний урожай зерна в очередной раз получится ниже среднего", - предупредил в конце августа глава Немецкого крестьянского союза (Deutscher Bauernverband, DBV) Йоахим Руквид (Joachim Ruckwied). Одновременно существенно меньше пшеницы и худшего качества, чем обычно, соберет ее крупнейший в ЕС производитель и экспортер - Франция. Все это не может не сказаться - и уже сказывается - на ценах и товарных потоках на мировом зерновом рынке, на котором ведущие роли играют Россия и Украина, но до сих пор присутствовала и Беларусь.

Автоматизированный сбор яблок для производства сока в земле Мекленбург-Передняя Померания

"Урожай яблок и слив предположительно окажется в 2021 году меньше прошлогоднего. Объем урожая ожидается ниже среднего уровня последних десяти лет", - спрогнозировало в середине августа Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis). Яблоки - важнейшая, причем с большим отрывом, плодовая культура в Германии, а яблочный сок почти так же популярен в ФРГ, как апельсиновый.

В качестве основной причины того, что урожай в Германии вновь выдался плохим или, если быть точнее, ниже среднего уровня, и Bauernverband, и Destatis, и министерство питания и сельского хозяйства ФРГ (BMEL) называют неблагоприятные погодные условия. По данным Немецкой метеорологической службы (Deutscher Wetterdienst, DWD), лето-2021 было в ФРГ самым дождливым за десять лет.

Немецкие фермеры настраиваются на изменение климата

"Засуха 2018 года, затем недостаточное количество осадков в 2019 и 2020 годах, а нынешним летом град, залповые ливни и наводнение - мало на какой отрасли экстремальная погода сказывалась столь сильно, как на сельском хозяйстве", - подчеркнуло аграрное министерство в сообщении для прессы по случаю публикации своего доклада об урожае 2021 года. И добавило: "Изменение климата становится серьезным вызовом для отрасли".

От наводнения на западе ФРГ в июле пострадали не только люди и постройки, но и посевы

Об это же говорил, имея в виду конкретно урожай нынешнего года, и Йоахим Руквид: "Многочисленные случаи града и проливных дождей показали нам, что на фермерах напрямую сказываются последствия изменения климата". Таким образом, в Германии как эксперты министерства, так и сами аграрии связывают участившиеся случаи неблагоприятных, а порой и просто губительных для урожая погодных явлений (засухи, наводнения) с глобальным потеплением, которое ведет к разбалансировке климата и увеличению различных природных эксцессов.

Так что немецкие растениеводческие хозяйства все больше приходят к выводу, что впредь не стоит рассчитывать на прежние стабильные погодные условия и что волей-неволей придется подстраивать под меняющийся климат и частые погодные аномалии. В частности, диверсифицировать бизнес. Ведь обилие влаги нынешним летом способствовало хорошему урожаю таких культур, как кукуруза, сахарная свекла и овощи, указал Bauernverband.

Пшеница дорожает из-за природных эксцессов в Северной Америке и Европе

Что же касается зерна, то его, по оценкам фермерского объединения, будет собрано в Германии порядка 42,4 млн тонн, что на 2% меньше прошлогоднего объема и на 4,7% меньше среднего показателя 2015-2020 годов. Неурожаем это никак не назовешь, но если поставить немецкий результат в европейский и мировой контекст, то вырисовывается явный тренд: в этом году пшеницы на рынке будет меньше.

Во Франции урожай будет выше прошлогоднего, но ниже среднего показателя последних десяти лет, указывает специализированный немецкий портал agrarheute.com, и связывает это с длительными дождями, которые отрицательно сказались на количестве, но особенно на качестве зерна. Одновременно, продолжает издание, сокращается предложение со стороны России, Канады и США.

Из-за рекордной жары США и Канада соберут в 2021 году меньше пшеницы и других зерновых культур

Посевы в Северной Америке сильно пострадали в этом году от экстремальной жары, с нехваткой осадков и даже засухой столкнулся нынешним летом и целый ряд регионов России. Агентство "Интерфакс" сообщило со ссылкой на министерство сельского хозяйства РФ, что, по данным на 26 августа, сбор зерна был на 7,5% меньше аналогичного показателя за прошлый год.

Мировой рынок уже отреагировал на все это ростом цен. Немецких производителей в лице Bauernverband такое развитие радует. В опубликованном 27 августа пресс-релизе крестьянский союз сообщил, что хлебная пшеница стоит теперь 219 евро за тонну вместо 160 евро ровно год назад, за кормовой ячмень дают 193 евро за тонну вместо прошлогодних 142 евро. А рапс подорожал даже более чем на 50%.

Украина увеличивает экспорт, Беларусь его запрещает, Россия повышает пошлину

"Ограниченное снабжение мирового рынка дает основание надеется, что экономическая ситуация земледельческих предприятий хотя бы немного улучшиться по сравнению с предыдущими скудными годами", - заявил Немецкий крестьянский союз. Хотя одновременно, подчеркнул Йоахим Руквид, фермеры столкнулись с прямо-таки взрывным ростом цен на горючее и с удорожанием удобрений и запчастей для техники.

В конечном счете все это не может не обернуться ростом розничных цен в Германии, пусть даже доля стоимости зерна в итоговой цене хлеба или столь любимых немцами булочек весьма невысока. Рост ускорится, если недостаток качественной пшеницы придется компенсировать дорожающей импортной продукцией. По данным Destatis от 27 августа, уже в июле импортируемое в ФРГ зерно было на 17,8% дороже, чем в июле 2020 года.

Разнообразные булочки, рогалики и брецели в одной из булочных Штутгарта

Для крупных производителей зерна, в том числе России и Украины, такая ситуация, в свою очередь, означает растущие шансы на увеличение экспорта и прибыли: поставки на внешний рынок становятся сейчас все более привлекательными. Так, Украина за первые два месяца нового сельскохозяйственного года 2021/2022 (июль и август) вывезла на 11,7% больше зерна, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года, сообщает агентство "Українські Новини" со ссылкой на министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Однако есть опасность, что рост экспорта, особенно если урожай из-за природных катаклизмов окажется меньше запланированного, повлечет за собой рост цен на зерно в самих этих странах – и им придется принимать различные меры для ограничения поставок на внешний рынок. Россия, активно прибегавшая к таким инструментам регулирования в первой половине календарного года, продолжает использовать их и сейчас.

С 1 сентября экспортная пошлина на пшеницу выросла с 31,7 доллара сразу до 39,4 доллара за тонну, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на министерство сельского хозяйства РФ и напомнило, что пошлина на пшеницу повышается в России уже третью неделю подряд.

Ограничение экспорта может породить замкнутый круг

Обращает на себя внимание также решение властей Беларуси с 1 сентября на полгода запретить вывозить за рубеж, в том числе в Россию и другие государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС), пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, гречиху, просо и семена рапса.

Немецкий фермер собирает на своем поле урожай пшеницы

Все это может привести к своего рода замкнутому кругу: такой крупный производитель зерна, как Россия, ради удержания цен внутри страны будет ограничивать поставки за рубеж, это усилит возникший из-за природных катаклизмов на планете дисбаланс спроса и предложения на глобальном рынке, мировые цены продолжат рост, это еще больше увеличит привлекательность экспорта пшеницы, что заставит правительство РФ усиливать заградительные меры, и у российских аграриев будет расти недополученная выручка - те деньги, которые они заработали бы, если бы смогли свободно продавать зерно за рубеж.

В то же время вырастет выручка у немецких (на что очень надеется Bauernverband) и французских аграриев, если экспортные цены окажутся существенно привлекательней внутренних. Так что хлебобулочные изделия в Германии в предстоящем осенне-зимнем сезоне могут подорожать, но вряд ли сильно: жесткая конкуренция в розничной торговле ФРГ предотвратит слишком ощутимые для потребителей скачки цен.

Цены на яблоки: пока разнонаправленная динамика

Немецкие яблоки сорта Гравенштайн пока стоят дешевле, чем год назад

Что же касается цен на яблоки, то в Германии здесь пока разнонаправленная динамика. По данным Федерального агентства сельского хозяйства и питания (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, BLE), в последнюю неделю августа оптовые цены на некоторые сорта немецких яблок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, действительно, выросли.

В то же время импорт из Новой Зеландии, Чили и Южной Африки частично подешевел. Если в предстоящие месяцы спрос на емком немецком рынке окажется особенно высоким, то рост мировых цен могут почувствовать и россияне, ведь яблоки входят в пятерку важнейших импортируемых в Россию фруктов.

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