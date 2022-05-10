Украина сообщила об отправке Россией украденного из страны зерна в Сирию

Российские войска вывозят украденный из Украины урожай на территорию России, в Крым и на сухогрузы в Средиземном море, откуда, вероятней всего, переправят его в Сирию, сообщает главное управление разведки Минобороны Украины во вторник, 10 мая.

"В настоящее время известно, что значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. Наиболее вероятная страна назначения груза - Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока", - говорится в сообщении разведки.

Российские войска также готовят к транспортировке на территорию РФ зерна и семян подсолнечника из Запорожской области, сообщила разведка. По данным украинских военных, оттуда в Крым выехала колонна российских грузовиков, груженных зерном, изъятым из хранилищ области.

В сторону российской границы также вывозят зерно из Харьковской области, еще 1500 тонн зерновых вывезено из Херсонской области в Крым, сообщает разведка. Кроме зерновых российские войска везут в Крым "большие объемы похищенных в Украине овощей - свеклу, картофель, капусту", утверждают украинские военные.

Россия вывозит украинский урожай на продажу

Украинские СМИ неоднократно сообщали, что Россия крадет сельскохозяйственное оборудование и тысячи тонн зерна у украинских фермеров в оккупированных районах. Об этом также со ссылкой на источники писал CNN. Этот процесс активизировался в последние недели на фоне укрепления российских войск в богатых сельскохозяйственных Херсонской и Запорожской областях на юге страны, отмечал телеканал.

По данным Киевской школы экономики, накануне российского вторжения к экспорту из Украины были готовы 6 млн тонн пшеницы и 15 млн тонн кукурузы, большая часть которых находилась на юге страны.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия планирует продать вывезенное из Украины зернои уже нашла на него покупателей. "Я не хочу сейчас это говорить. Я не хочу называть конкретные страны, которые за нашими спинами заключают соглашения, чтобы покупать у России наш урожай, который украли из Украины. У нас есть названия этих государств", - рассказал Зеленский в интервью Fox News.

Угроза мирового голода из-за войны

До начала войны Украина была одним из крупнейших в мире производителей пшеницы и кукурузы. В 2020 году в стране было собрано 30 млн тонн кукурузы и около 25 млн тонн пшеницы. От экспорта зерновых из Украины зависели многие страны северной Африки.

Из-за российского вторжения в украинских портах оказались заблокированными почти 4,5 млн тонн зерна, сообщил директор отделения Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций в Германии Мартин Фрик (Martin Frick).

Международные организации и лидеры стран предупреждали, что из-за войны в Украине в мире может возникнуть реальная угроза нехватки продовольствия. Вторжение России в Украину может привести к тому, что в нищете, нужде и голоде могут оказаться до 1,7 миллиарда человек, предупредил генсек ООН Антониу Гутерриш.

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