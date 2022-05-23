Председатель Еврокомиссии обвинила Россию в вывозе зерна из Украины

На фоне сообщений о вывозе зерна из Украины в Россию председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) провела параллель с советским прошлым. "В оккупированных Россией районах Украины армия конфискует зерно и сельскохозяйственную технику. Это в некотором смысле напоминает о мрачном прошлом - временах советской коллективизации и катастрофического голода 1930-х годов", - заявила фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе во вторник, 24 мая.
По ее словам, Москва использует как оружие не только энергоснабжение, аналогично выглядит ситуация и с продовольственной безопасностью. Россия намеренно бомбит зернохранилища в Украине и блокирует украинские суда с пшеницей и семенами подсолнечника в Черном море, заявила глава Еврокомиссии.
Урсула фон дер Ляйен также отметила, что вдобавок Россия накапливает запасы собственного продовольствия в качестве "одной из форм шантажа". "Россия прекратила поставки, чтобы добиться роста мировых цен, она торгует пшеницей ради геополитической поддержки. За этим кроется лишь одна мысль: Россия использует голод и зерно ради власти", - подчеркнула фон дер Ляйен.
Взлет цен на продовольствие
По словам главы ЕК, это ведет к стремительному росту мировых цен на пшеницу. Больше других пострадали слабые страны и незащищенные группы населения: так, цены на хлеб в Ливане выросли на 70 процентов, признаки нарастающего продовольственного кризиса налицо, констатировала Урсула фон дер Ляйен.
В свей речи фон дер Ляйен подчеркнула, что ответ на этот вызов должен быть европейским и глобальным. Она сообщила, что Европа работает над тем, чтобы доставить заблокированное в Украине зерно на мировой рынок и одновременно увеличить собственное производство зерновых. По ее словам, Европа помогает Африке снизить зависимость от импорта.
"Настало время покончить с негативной зависимостью. Настало время установить новые связи. Настало время заменить старые цепочки новыми связями", - резюмировала глава Еврокомиссии.
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