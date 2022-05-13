Блокада украинских портов в Черном море: помогут ли военные конвои?

На протяжении трех месяцев, прошедших с начала войны России против Украины, Москва продолжает блокаду черноморских портов подвергшейся нападению страны, усиливая международные опасения по поводу глобального продовольственного кризиса.

Украина - пятый по величине экспортер пшеницы в мире. Ранее в этом месяце исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли предупредил, что из-за блокирования украинских портов от голода могут погибнуть миллионы людей по всему миру.

Блокада зерна в Черном море

Черное море омывает побережье Украины на севере, России и Грузии - на востоке, Турции - на юге, Болгарии и Румынии - на западе. Хотя Украина и добилась некоторых успехов на море после начала войны в феврале 2022 года, Россия сохраняет преимущество в северной части Черного моря и блокирует украинские порты.

По данным информагентства Reuters, замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил 25 мая на переговорах между Турцией, Украиной и Россией, что Москва готова открыть коридор для судов с продовольствием - но только в обмен на отмену некоторых западных санкций. Реагируя на это предложение, 26 мая США заявили, что исключают такой вариант. "Никаких обсуждений по поводу санкций не ведется", - указала в этой связи пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Пока мировые лидеры пытаются найти решение проблемы, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил создать военно-морскую миссию с участием "коалиции добровольцев", которая защитит украинские корабли от российских ракет и позволит осуществлять экспорт украинского зерна через Черное море.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис

"В этой миссии будут задействованы военные корабли или самолеты, или и то, и другое, чтобы обеспечить безопасный вывоз зерна из Одессы и достижение Босфора без вмешательства со стороны России. Нам понадобится коалиция добровольцев, состоящая из стран, обладающих значительной военно-морской мощью для защиты судоходных путей, и стран, которые страдают в нынешней ситуации", - сказал дипломат в интервью газете The Guardian в начале этой недели. "Это будет невоенная гуманитарная миссия, и ее нельзя сравнивать с бесполетной зоной", - добавил он.

Великобритания готова поддержать конвои

Пока что предложение Ландсбергиса было осторожно одобрено Великобританией, а министр иностранных дел страны Лиз Трасс заявила, что королевство отправит свои суда для участия в конвое, если удастся решить такие практические вопросы, как разминирование гавани Одессы. "Нам необходимо обеспечить глобальную продовольственную безопасность, и Великобритания работает над срочным решением вопроса о вывозе зерна из Украины", - сказала Трасс.

В свою очередь Гарри Неделку, директор отдела политики в международной консалтинговой компании Rasmussen Global, который также возглавляет целевую группу организации "Свободная Украина", сказал DW, что предложение Литвы - это хороший способ подумать о том, как прорвать блокаду в Черном море. Rasmussen Global - политическая консалтинговая фирма, основанная бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

"Если посмотреть на Черное море и корабли, которые там есть у России, то речь идет о нескольких десятках судов, включая подводные лодки. Поэтому другой вариант снятия блокады заключается в том, чтобы предоставить Украине более сложное современное оружие, чтобы она могла эти российские корабли потопить. Тогдаблокады не будет, и они смогут просто отправлять свои суда с зерном", - сказал Неделку.

Вероятность подключения НАТО

Учитывая, что Кремль неоднократно критиковал расширение НАТО на восток, министр иностранных дел Литвы Ландсбергис также подчеркнул, что альянс не будет участвовать в подобной военно-морской миссии в Черном море.

В свою очередь Ян Энтони, директор Программы европейской безопасности Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), напоминает, что страны-члены НАТО уже не раз проводили миссии военно-морского сотрудничества и вне рамок альянса.

"Была международная миссия по защите торгового судоходства от пиратства в Индийском океане, в Красном море, в Юго-Восточной Азии. Была также миссия ЕС по защите судов от пиратства в Западной Африке и в Индийском океане. Так что военно-морская миссия в Черном море для защиты украинских судов может работать аналогичным образом, без участия НАТО ", - сказал он в интервью DW.

По словам литовского министра Ландсбергиса, миссию по сопровождению украинских судов с зерном, помимо Великобритании, могли бы поддержать и страны, страдающие от блокады, такие как Египет.

В отчете для SIPRI от начала мая Ян Энтони также объяснил, каким образом ООН могла бы организовать международный флот с участием таких стран, как Китай и Индия, для помощи в снятии блокады. "По моему мнению, в идеале морские конвои должны состоять из кораблей нескольких стран, включая те, которые больше всего заинтересованы в продовольственной безопасности. Они должны сыграть определенную роль в защите судов, перевозящих украинское зерно, когда те будут пересекать Черное море", - пояснил он в беседе с DW.

Такие страны, как Китай и Индия, и воздержались в ООН от осуждения вторжения России в Украину. Но, если международная военно-морская миссия будет оформлена как гуманитарная миссия по обеспечению продовольственной безопасности, он не видит причин, по которым указанные страны не стали бы ее поддерживать, добавил Энтони.

Роль Турции в снятии блокады в Черном море

Он отметил, что в этой военно-морской миссии особенно важная роль должна быть отведена Турции, поскольку она охраняет вход в Черное море. "У Турции есть юридические обязательства в соответствии с Конвенцией Монтрё по поводу того, как действовать в военное время. Поскольку эта страна признала, что в Украине идет война, она обязана в соответствии с Конвенцией Монтрё закрыть проливы для военных судов. Именно это она и сделала", - подчеркнул Энтони.

Действие Конвенции Монтрё распространяется на Босфор и Дарданеллы в Турции. Этот документ регулирует морские перевозки в Черном море. По словам Энтони, однако, даже во время войны есть определенные случаи, когда Турция не обязана закрывать проливы для военных кораблей.

Украина - пятый по величине экспортер пшеницы в мире

"Один из них - когда Турция является активным участником войны. Этого, очевидно, не произойдет. Но второй случай - когда Турция объявляет, что ей угрожает непосредственная опасность. Турция - одна из стран, зависящих от импорта продовольствия, поэтому кризис в сфере продовольственной безопасности уже оказывает влияние на Турцию: это то, что может спровоцировать гражданские беспорядки", - пояснил Энтони.

"Поэтому Анкара должна будет сказать: "Мы рассматриваем ситуацию как непосредственную угрозу национальной безопасности". При таких обстоятельствах Турция может разрешить проход военных судов через проливы в соответствии с конвенцией, что может сыграть свою роль в военно-морской миссии по снятию блокады", - добавил он.

По оценке Гарри Неделку, пока рано говорить о том, какие страны примут участие в военно-морском конвое, однако уже само представление о том, что такая возможность рассматривается, посылает России сигнал, что ее действия затрагивают весь мир, а не только Украину.

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