От Украины до Замбии. 10 кризисных стран, о которых "забыли" в 2021 году

Гуманитарная ситуация в Украине, голод и массовая бедность населения в Замбии, пугающие масштабы фемицида в Гондурасе - в отличие от пандемии коронавируса, которой уже два года посвящают первые полосы многие мировые СМИ, эти кризисные ситуации в 2021 году едва удостоились внимания журналистов.

Этот подход необходимо изменить, уверены представители международной неправительственной гуманитарной организации CARE. В ежегодном докладе под названием "Страдание в тишине" (Suffering In Silence), обнародованном 13 января в Берлине, эксперты рассказывают о десяти кризисах по всему миру, которые в сумме затронули судьбы миллионов людей, однако, получили лишь незначительное освещение в прессе.

"Мы хотим показать, что гуманитарные кризисы заслуживают внимания не только в зависимости от их политической релевантности или частоты упоминания в СМИ", - подчеркивает глава отдела коммуникаций CARE, один из авторов доклада Сабине Вильке (Sabine Wilke) в интервью DW. Она приводит в пример ситуацию в Замбии. Длительные периоды засухи там периодически уничтожают урожай, из-за этого недоедание - распространенная проблема среди населения этой африканской страны, численность которого составляет 18,4 млн человек.

"Здесь не было ни войны, ни землетрясения, которые позволили бы определить начало кризиса, - объясняет Вильке. - В Замбии и других странах мы наблюдаем драматические последствия изменения климата, выражающиеся в повторяющихся, суровых периодах засухи. Люди не могут восстановиться после них и зависят от гуманитарной помощи".

"Забытые" кризисные страны

При составлении доклада эксперты CARE совместно со службой мониторинга СМИ проанализировали 1,8 млн публикаций на английском, немецком, французском, арабском и испанском языке на предмет упоминания кризисов, которые были отобраны на основании данных ООН и собственных данных организации. От каждого из этих кризисов пострадал как минимум один миллион человек, указано в документе.

В итоге исследователи пришли к выводу, что меньше всего в 2021 году онлайн-журналисты писали про ситуацию в Замбии. Далее следуют Украина, Малави, ЦАР, Гватемала, Колумбия, Бурунди, Нигер, Зимбабве и Гондурас. Для сравнения: в 2020 году кризисной страной, которой СМИ уделили меньше всего внимания, по оценке CARE, был Мадагаскар.

Кризисы, разыгравшиеся в этих государствах, связаны по большей части с последствиями изменения климата, природными катастрофами, пандемией коронавируса и военными конфликтами.

Причины гуманитарного кризиса в Украине

Единственное государство на европейском континенте в составленном CARE списке кризисных стран, обойденных вниманием журналистов в 2021 году, - Украина. Она занимает предпоследнее место с 801 упоминанием в СМИ - и это несмотря на новое обострение конфликта в Донбассе. Дело в том, что период сбора данных для анализа экспертами был ограничен сентябрем 2021 года. К тому моментуобострение российско-украинских противоречий еще не играло важной роли в медийной повестке.

"В ноябре и декабре 2021 года Украине уделяли гораздо больше внимания, прежде всего в европейских медиа - констатирует и Сабине Вильке. - Вероятно, если бы это было учтено, она бы уже не попала в список".

Основными факторами, повлиявшими на тяжелую гуманитарную ситуацию в Украине, по мнению экспертов, стали конфликт в Донбассе и пандемия COVID-19. Последняя усложнила уже имеющиеся проблемы гуманитарного характера, особенно для пожилых людей и других менее защищенных слоев населения.

По данным ООН, на которые опираются авторы исследования, в 2021 году от гуманитарной помощи в Украине зависели 34 млн человек. "Политическое решение конфликта (в Донбассе. - Ред.) не намечается. Люди на востоке Украины ежедневно вынуждены рисковать своей жизнью. Особенно опасна ситуация вдоль 420-километрвой линии разграничения", - подчеркивают авторы доклада. Кроме того, эксперты обращают внимание на тяжелую ситуацию с занятостью и соцобеспечением в Украине.

Важность медийной повестки

Как отмечает Сабине Вильке в беседе с DW, в CARE надеются, что доклад организации напомнит о простых людях в разных регионах мира, страдания которых не так часто попадают в заголовки мировых СМИ.

В то же время она поражается тому, каким темам мировые онлайн-издания уделяют повышенное внимание. "Глобальное распределение внимание СМИ при освещении различных тем, учитывая все новостные факторы, не может не изумлять. Так, онлайн-медиа опубликовали 360 000 статей об интервью принца Гарри и его супруги Меган с Опрой Уинфри. При этом о том, что в Замбии более миллиона людей страдают от недоедания, стало темой лишь 512 публикаций", - говорит она.

Частые периоды засухи - главная причина голода в Замбии

Эксперт CARE подчеркивает, что медийная повестка очень важна для кризисных регионов. "Если кризисам уделяют внимание, на них обращают внимание и в политической сфере и занимаются ими соответственно", - отмечает Вильке.

Кроме прочего, организации и институты, предоставляющие гуманитарную помощь, такие как Еврокомиссия, учитывают, какие кризисные ситуации вызывают наибольший резонанс. По словам Вильке, в беседах с возможными меценатами ей и ее коллегам постоянно приходится объяснять, почему они хотят помочь именно Замбии. "Про эту страну мы в этом году вообще не слышали", - нередко говорят нам в таких случаях. Так что здесь есть прямая логическая связь: чем меньше внимания, тем меньше и финансовой поддержки, а значит - и возможностей прекратить чьи-то страдания", - резюмирует эксперт.

Об организации CARE

Международная благотворительная организация Cooperative for Assistance and Relief Everywhere (CARE) со штаб-квартирой в Женеве была создана после завершения Второй мировой войны в 1945 году для борьбы с голодом и бедностью в Европе. Сейчас эта НПО благодаря сети местных партнеров ведет работу в 102 странах мира. По собственным данным, в 2021 году CARE оказала помощь 100 млн людей по всему миру.

