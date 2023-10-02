Армия Турции нанесла удары по объектам КРП на севере Ирака

Минобороны Турции отчиталось об уничтожении 20 объектов Курдской рабочей партии после авиаударов. Ранее КРП взяла на себя ответственность за взрыв у здания МВД в Анкаре.

Вооруженные силы Турции нанесли авиаудары в районах Метина, Хакурк, Кандиль и Гара на севере Ирака по объектам Курдской рабочей партии (КРП), которая официально признана террористической организацией Турцией, Евросоюзом и США. Об этом говорится в заявлении турецкого министерства обороны, опубликованном вечером в воскресенье, 1 октября. "Всего было уничтожено 20 объектов, состоящих из пещер, бункеров, убежищ и складов, используемых КРП", - отметило Минобороны.

В ходе ударов было "нейтрализовано большое количество террористов", уточнило ведомство. Согласно заявлению, при операции были приняты все меры предосторожности во избежание ущерба гражданскому населению, историческим и культурным ценностям и окружающей среде. Вооруженные силы Турции будут продолжать борьбу с терроризмом "во имя выживания и безопасности нашей страны и нашего народа", подчеркнули в турецком Минообороны.

В этот же день мэр иракского города Сидакан, расположенного недалеко от границы с Турцией и Ираном, сообщил агентству AFP, что бомбардировке подверглись регион Брадост и деревня Бадран. Курдское издание Rudaw подтвердило воздушные удары в горах Кандиль на севере Ирака, которые считаются оплотом КРП вблизи границы с Ираном.

Взрыв у здания МВД Турции

Утром 1 октября около министерства внутренних дел Турции в Анкаре прогремел взрыв. По данным властей, атаку у здания ведомства, расположенного вблизи парламента страны, устроили двое человек, подъехавших на автомобиле к входным воротам Главного управления охраны МВД. Одного из них застрелили сотрудники сил безопасности, другой совершил самоподрыв.

Двое турецких полицейских получили легкие ранения в результате инцидента. Ответственность за нападение взяла на себя КРП, заявив, что взрыв устроила связанная с нею группа "Бессмертный батальон".

Турецкая армия регулярно наносит удары по боевикам КРП и их позициям на севере Ирака, уточняет AFP. Курдская рабочая партия ведет борьбу с турецким государством с 1984 года. В ходе конфликта погибли уже десятки тысяч человек.

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