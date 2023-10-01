КРП взяла на себя ответственность за взрыв в Анкаре

Утром в воскресенье двое человек устроили взрыв у здания парламента в Анкаре. Одного застрелила полиция, другой совершил самоподрыв.

Курдская рабочая партия (КРП), официально признанная террористической организацией Турцией, Евросоюзом и США, взяла на себя ответственность за взрыв возле здания парламента Турции и министерства внутренних дел в Анкаре. В воскресенье, 1 октября,

в КРП заявили, что взрыв устроила связанной с нею группой "Бессмертный батальон", которая брала на себя ответственность за теракты в Стамбуле в 2016 году.

Власти Турции назвали терактом взрыв у здания МВД в Анкаре

Взрыв в центре столицы Турции Анкары произошел утром 1 октября. По данным властей, атаку у здания министерства внутренних дел страны, расположенного вблизи парламента страны, устроили двое человек, подъехавших на автомобиле к входным воротам Главного управления охраны МВД.

Одного из них застрелили сотрудники сил безопасности, другой совершил самоподрыв, сообщили в МВД. Ранения в ходе атаки получили двое полицейских, добавили в ведомстве. Атаки произошла за несколько часов до начала сессии турецкого парламента, на открытии которой выступил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

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