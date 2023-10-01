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Власти Турции сообщили о теракте у здания МВД страны

Александра Иванова
1 октября 2023 г.

По данным министра внутренних дел Турции, один из террористов, устроивших взрыв в центре Анкары, "нейтрализован", другой совершил самоподрыв.

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Полиция и прохожие на месте взрыва в Анкаре 1 октября
На месте взрыва в АнкареФото: Cagla Gurdogan/REUTERS

В центре Анкары у здания министерства внутренних дел Турции, расположенного вблизи парламента страны, утром в воскресенье, 1 октября, прогремел мощный взрыв. Глава МВД Али Ерликая назвал случившееся терактом. По его словам, атаку совершили двое террористов, подъехавших на автомобиле к входным воротам Главного управления охраны МВД. Одного из них "нейтрализовали" сотрудники сил безопасности, другой совершил самоподрыв, говорится в сообщении министра в соцсети X. Агентство Reuters пишет, что такая формулировка используется, как правило, когда участника нападения убивает полиция.

Два сотрудника полиции в ходе инцидента получили ранения, добавил министр.

Турецкий телеканал TGRT Haber опубликовал на своем сайте кадры, на которых видно опустевшее место происшествия и слышны звуки сирен. Сообщается, что власти страны приняли "всеобъемлющие меры безопасности, в связи с которыми были произведены выстрелы".

По информации местных журналистов, в здание МВД выстрелили из гранатомета из окна серого легкового автомобиля Renault, припаркованного у министерства. Фотоснимок этого авто публикует TGRT Haber вместе со снимком гранатомета, лежащего на улице.

Центр Анкары был перекрыт, на месте работают спецподразделения полиции, пожарные и спасатели. Генпрокуратура Анкары начала расследование по статье о теракте.

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Сообщение о взрыве в Анкаре на сайте телеканал CNN Turk

SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya duyurdu: İçişleri'ne bombalı saldırı girişimi
www.cnnturk.com
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