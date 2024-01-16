Банки КНР ужесточают ограничения для РФ из-за риска санкций

По словам источников Bloomberg, китайские кредиторы разорвут связи с клиентами из санкционных списков и не будут предоставлять финансовые услуги российскому военному сектору.

Государственные банки Китая ужесточают ограничения на финансирование российских клиентов после того, как США пообещали вводить вторичные санкции в отношении зарубежных финансовых компаний, которые помогают РФ в войне против Украины. Об этом во вторник, 16 января, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, по крайней мере два китайских банка за последние недели начали проверку своего бизнеса в России, сосредоточив внимание на трансграничных сделках. Они намерены разорвать связи с клиентами, находящимися в санкционных списках, и прекратить предоставлять какие-либо финансовые услуги российскому военному сектору независимо от валюты и места проведения транзакций, сообщили собеседники агентства.

Кредиторы усиливают комплексные проверки клиентов, в том числе устанавливают, зарегистрированы ли их предприятия, бенефициары и конечные владельцы в России, рассказали источники. Проверки затронут и нероссийских клиентов, ведущих бизнес в РФ или поставляющих критически важные товары через третьи страны.

Новые санкции США для фининститутов за содействие ОПК РФ

В конце декабря президент США Джозеф Байден подписал указ, который допускает введение санкций в отношении иностранных финансовых институтов, если они проводят сделки в интересах оборонно-промышленного комплекса России, поддерживая таким образом агрессию РФ против Украины. Под рестрикции могут попасть фининституты, осуществившие "значительные транзакции в интересах или от имени любого лица", внесенного в санкционные списки Вашингтона за деятельность в интересах российского ОПК, или способствовавшие осуществлению таких сделок, говорилось в документе.

Кроме того, согласно указу, штрафные меры могут грозить финансовым институтам, проводящим сделки или "предоставляющим любую услугу, связанную с российской военно-промышленной базой, включая прямую и непрямую продажу, поставку или передачу в РФ любого товара или класса товаров".

Кремль отказался комментировать публикацию Bloomberg об ужесточении китайскими банками условий работы с клиентами из России, назвав это крайне чувствительной темой. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Китай остается важным стратегическим партнером России, с которым она продолжает развивать отношения.

Смотрите также: