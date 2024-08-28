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СМИ: Банки ОАЭ блокируют оплату от РФ за электронику из КНР

Екатерина Венкина
28 августа 2024 г.

Блокировка платежей вводится, если электротехника из КНР идет сразу в Россию, минуя ОАЭ, пишет "Коммерсант".

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Флаг ОАЭ
Флаг ОАЭ (фото из архива)Фото: Karim Sahib/AFP/Getty Images

Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) начали в августе блокировать оплату за электронные компоненты и потребительскую электронику от компаний из РФ. Об этом в среду, 28 августа, сообщила на своем сайте газета "Коммерсант".

По ее данным, блокировка вводится в тех случаях, когда техника не поступает в ОАЭ.

"Российские организации использовали компании в ОАЭ как способ перевести средства за электронику в Китай, однако сами товары сразу отправлялись в РФ", - пояснил источник издания.

По его словам, при проведении платежей через ОАЭ комиссия составляет всего 1-3%. Банки начали отказывать в операциях из-за угрозы вторичных санкций США.

Гендиректор производителя электроники "Бештау" Олег Осипов пояснил, что многие российские организации после начала войны в Украине создали представительства в Дубае. Только по итогам 2023 года в ОАЭ открылось около 1000 российских компаний, пишет "Коммерсант".

Китайские компании потребовали проверять источник средств

"Китайская сторона не очень любит проводить сделки через третьи страны", - отметил председатель "Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей" Виталий Манкевич.

Блокировку, по словам Осипова, инициируют китайские банки. Так, они начали запрашивать у дубайских организаций данные о происхождении поступающих к ним средств, а также таможенные декларации, уточнил он.

Reuters: Москва и Пекин могут перейти к бартерным обменам

Во время визита президента РФ Владимира Путина в КНР в мае стороны обсуждали задержки с платежами через китайские фининституты. До поездки президента РФ госсекретарь США Энтони Блинкен в очередной раз предупредил Пекин об угрозе вторичных санкций в отношении китайских компаний в случае поддержки ими оборонно-промышленного комплекса РФ.

По данным агентства Reuters, в финансовой сфере Китай стал активнее задействовать региональные банки, за деятельностью которых Вашингтону труднее следить. Тем не менее ряд сложностей все равно остается.

Как отмечает Reuters, бартер между РФ и КНР, особенно в сельском хозяйстве, может с осени стать альтернативой операциям через банки, за которыми пристально наблюдают Соединенные Штаты.

 

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