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Турецкий DenizBank ужесточил условия для россиян

Сергей Куприков
4 мая 2024 г.

Заявки россиян, желающих открыть счет в DenizBank, проходят усиленные проверки, чтобы исключить нарушение санкционного режима.

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Логотип DenizBank
Логотип DenizBankФото: Getty Images/C. Mcgrath

Турецкий DenizBank - один из крупнейших банков страны - с начала 2024 года в очередной раз ужесточил условия открытия счетов для граждан России и почти перестал одобрять их заявки. Об этом в субботу, 4 мая, сообщает издание РБК со ссылкой на двух посредников, которые помогают россиянам получать карты в турецких банках. Отказы приходят в том числе клиентам с видом на жительство в Турции.

По словам одного из посредников, одобрение получают лишь десять процентов от поданных заявок. Исключения DenizBank делает лишь для клиентов, намеренных положить на счет более 100 тысяч долларов США.

РБК: В пакет документов добавлены ВНЖ и прописка в Турции 

Другой источник РБК указал, что с 2024 года банк больше не открывает счета иностранным туристам, в том числе россиянам. Если раньше для открытия счета нужен был заграничный паспорт, то теперь банк требует предоставить вид на жительство и прописку в Турции, а решение принимает только после проверки клиента.

Вместе с тем ТАСС со ссылкой на источник в банковской сфере в Турции сообщил, что DenizBank не вводил никаких запретов на открытие счетов для россиян, однако их заявки проходят усиленные проверки, чтобы исключить нарушение санкционного режима со стороны США и ряда других стран.

С момента российской полномасштабной агрессии России против Украины DenizBank несколько раз ужесточал условия обслуживания для россиян. Так, в конце 2022 года сумма депозита была увеличена почти в 10 раз до пяти тысяч долларов. Кроме того был установлен минимальный размер исходящего SWIFT-перевода на уровне 10 тысяч долларов. Банк также требовал от клиентов из России предоставления документов, подтверждающие право проживания в Турции.

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