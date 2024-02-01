Турецкие банки начали закрывать счета российским компаниям

Российские компании и физлица столкнулись с проблемами в турецких банках - им закрывают счета и ужесточают требования для их открытия.

Российские компании столкнулись с закрытием своих счетов в ряде турецких банков. Об этом в среду, 31 января, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на бизнесменов, которые ведут торговлю с Турцией, финансовых консультантов и представителей деловых объединений. Кроме того, некоторые финансовые организации начали предъявлять повышенные требования к физлицам, желающим открыть в них счет.

На политику турецких банков повлиял указ Байдена

В конце 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, который позволил министерству финансов страны в упрощенном порядке наказывать банки, которые нарушают санкции против России, наложенные на нее в связи с российской вооруженной агрессией против Украины.

По словам источника "Ведомостей", из-за угрозы внесения в черный список властями США, многие турецкие банки начали закрывать счета значительной части компаний и российских банков, с которыми у них были отношения. Кроме того, как рассказал "Ведомостям" владелец одного из крупных торговых брокеров, банки Турции начали закрывать счета российским компаниям еще в 2022 году, но сейчас этот процесс усилился и теперь затрагивает не только компании, которые попали в санкционные списки.

Под удар попадают и физические лица

Турецкие банки также ужесточили требования к физическим лицам, которые хотят открыть в них счет. От новых клиентов стали требовать поддержания высокого остатка средств на банковских депозитах.

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