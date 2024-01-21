Турция - рай для мафиози со всего мира?

Дыры в законах о борьбе с отмыванием денег, простая натурализация, слабое уголовное преследование - Турция все более привлекательна для международной преступности. Новый глава МВД объявил ей войну.

Власти Турции объявили войну международным преступным организациям, которые облюбовали эту страну, пользуясь прорехами в законодательстве об отмывании денег, легкой процедурой натурализации и недостаточной активностью правоохранительных органов.

Аресты наркодилеров, ростовщиков, торговцев людьми и воров

"Мои дорогие сограждане, сегодня в Аланье и Стамбуле мы поймали трех гангстеров, находящихся в международном розыске, - сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсетях в конце декабря. - Неважно, насколько сильны эти банды и по какому ордеру на арест они разыскиваются, мы перекроем им воздух".

С тех пор как Ерликая вступил в должность в июне 2023 года, не проходит и дня без арестов крупных преступников. Среди них наркодилеры, ростовщики, торговцы людьми, мошенники и воры, а также ключевые фигуры международных банд, обосновавшиеся в Турции в последние годы.

Али Ерликая общается с журналистами, октябрь 2023 года Фото: Ali Unal/AP Photo/picture alliance

Так случилось и недавно, когда были арестованы Томас Йозеф К., глава крупной польской наркосети, Даниэль Александр М., разыскиваемый в связи с обнаружением в Германии партии кокаина весом в несколько тонн, и П. Цзинькинг, глава китайской мошеннической сети, написал глава МВД Турции в X (ранее Twitter). Только в конце декабря он рассказал об аресте трех главарей банд, у которых было бельгийско-британское, вьетнамское и арабское происхождение.

Чуть больше месяца назад было объявлено, что турецкой полиции удалось пресечь деятельность всего руководства глобальной преступной группировки "Команчеро". Среди арестованных оказались несколько ее членов из Австралии и Новой Зеландии, которые разыскивались Интерполом по международным ордерам. Ерликая запостил видеозаписи этих арестов.

Почему именно Турция?

Доказательства того, что международные преступные синдикаты обосновались в Турции, накапливались уже давно. Однако до прихода Ерликайи в МВД серьезных полицейских расследований или даже уголовных обвинений против членов таких группировок практически не было. Это объясняется тем, что, как отмечали многие, прежний министр внутренних дел Сулейман Сойлу сам имел тесные связи с мафией.

Самый известный босс турецкой мафии Алааттин Чакичи (на фото в центре) был освобожден из тюрьмы, когда МВД руководил Сулейман Сойлу Фото: picture-alliance/dpa/Str

В период его руководства ведомством из тюрем были выпущены ключевые фигуры турецкого преступного мира. В результате, как указывалось, страна превратилась в убежище для международных преступников, особенно из Сербии, Албании, Азербайджана, России и Черногории. В Турции же они ведут и бандитские разборки, как показал случай Йована Вукотича, наркобарона из балканского клана Скаляри, убитого в Стамбуле 8 сентября 2022 года. Следствие показало, что местная мафиозная группировка предположительно ликвидировала его за вознаграждение в 1,5 миллиона евро, а заказ поступил от конкурирующего клана Кавач.

Кавач и Скаляри - наркокланы из черногорского портового города Котор - уже около десяти лет ведут настоящую войну по всей Европе. За это время в кровавых столкновениях в нескольких странах погибло около 50 человек. В ответ на запрос DW Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) в 2022 году заявило, что Турция уже давно стала прибежищем для криминальных группировок с Западных Балкан.

В ходе рейдов турецкие власти установили, как такие группы творят свои бесчинства - от Испании до Турции. Конфискованные фотографии и документы свидетельствуют о похищениях, пытках и убийствах.

"Золотые паспорта" и их сомнительные обладатели

По мнению экспертов, есть четыре основные причины, почему Турция в последние годы стала вторым домом для многих преступников. Во-первых, слишком слабые местные законы против отмывания денег. Во-вторых, турецкое правительство почти каждый год объявляет амнистию для осужденных за экономические преступления. В-третьих, безвизовый въезд из многих стран. И в-четвертых, богатые люди могут быстро стать гражданами Турции.

Почти половина выдаваемых в мире "золотых паспортов" приходится на Турцию Фото: picture-alliance/dpa/D.Naupold

Любой, кто инвестирует здесь 500 000 долларов или положит их на банковский счет на три года, или же купит недвижимость за 400 000 долларов, может подать заявку на получение турецкого паспорта. По словам Кристин Сурак из Лондонской школы экономики и политических наук (LSE), опубликовавшей недавно книгу об этих так называемых "золотых паспортах", ежегодно более 50 000 человек со всего мира натурализуются таким способом в других странах. И почти половина "золотых паспортов" выдается Анкарой.

Руководители международных преступных сообществ также могут получить гражданство Турции, если они отвечают обычным требованиям на сей счет и на момент натурализации Интерполом не выданы ордера на их арест.

Дыры в законодательстве

Фуркан Сезер, бывший глава отдела по борьбе с экономическими преступлениями стамбульской полиции, наблюдает за ситуацией а этой сфере уже долгие годы. По его словам, многие преступники сначала подают заявление на натурализацию в Турции, а затем ввозят в страну свои активы. Благодаря ежегодной амнистии, указывает Сезер, сделать это очень просто. Она позволяет физическим или юридическим лицам сообщать налоговым органам о своих незарегистрированных активах за границей или в Турции, частично не платя за них налог.

Это означает, что деньги, происхождение которых неизвестно, попадают в легальный финансовый оборот. Озан Бингёль, эксперт по налоговому праву, критикует данную практику. "Преступники обычно платят за отмывание денег 15-20% от их суммы, - поясняет Бингёль. - Турецкие власти, напротив, предлагают им это без комиссионных". И это, по его мнению, открывает двери и ворота в страну для криминала.

Эксперт также критикует недостаток у властей полномочий для борьбы с отмыванием денег: "Если сегодня кто-то вдруг появится с миллионом долларов, власти не имеют права спросить, откуда взялись эти деньги". Правительство ныне правящей Партии справедливости и развития, напомнил Бингёль, приняло это положение в качестве одной из своих первых инициатив после прихода к власти в 2002 году.

Существуют также серьезные дыры в законодательстве, когда речь идет о криптоинвестициях, которые, как считает эксперт, привлекают в Турцию многие международные преступные организации. Порядок осуществление такого рода инвестиций, убежден Озан Бингёль, должен быть как можно скорее юридически прописан.

Турция в сером списке FAFT

В FAFT (Financial Action Task Force), межправительственной организации, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, также заявляют, что Анкаре необходимо принять более жесткие меры по борьбе с отмыванием денег. FAFT два года назад внесла Турцию в свой так называемый "серый список", с тех пор она находится под пристальным вниманием. Анкара намерена в июне, когда будет следующий раз обновляться список, добиться своего исключения из него, поскольку турецкая экономика и так находится в плачевном состоянии.

Мехмет Симсек Фото: Adem Altan/AFP/Getty Images

Необычная политика президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по снижению процентных ставок ввергла страну в глубокий экономический кризис. Курс турецкой лиры уже несколько лет непрерывно падает, а инфляция продолжает расти. Совсем недавно она достигла почти 61%. Вмешательство Эрдогана в денежно-кредитную политику и судебную систему, констатируют аналитики, также отпугивает иностранных инвесторов.

Но именно они как раз нужны сейчас Турции. Новый министр финансов Мехмет Симсек, занявший этот пост после президентских и парламентских выборов в мае 2023 года, пытается привлечь международных инвесторов в страну. Министр часто выступает с этой целью на различных международных форумах, стремясь добиться доверия потенциальных партнеров. Однако для восстановления доверия необходимы зримые результаты. И это касается не только Симсека, но и главы МВД Ерликая с его борьбой с международной организованной преступностью.

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