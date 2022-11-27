"Возьмите ваши деньги и убирайтесь". Мафия облюбовала Турцию

ОПГ со всего мира выбрали Турцию для своих противоправных действий. Мафию привлекает выгодное географическое положение страны между Европой и Азией - но не только.

Правоохранительные органы долго искали его по всему миру - и вот 4 ноября 2022 года считающийся боссом сербской наркомафии Желько Боянич был арестован. Задержан он был в Стамбуле с поддельным паспортом. Это событие из мира криминала, впрочем, было быстро замечено турецкими политиками. Кемаль Кылычдароглу, лидер турецкой оппозиции, не скрывал своих эмоций. "Все мафиозные отбросы со всего мира приехали в наши города, - написал он в Twitter, после чего напрямую обратился к организованным преступным группировкам (ОПГ). - Покиньте наши города. Мы уничтожим вас. Возьмите ваши грязные деньги и убирайтесь".

Действительно, появляется все больше свидетельств того, что мафиозные структуры из разных стран все активнее используют Турцию для своих действий. Среди прочего растет и число убийств, имеющих типичный для ОПГ почерк. Так, 7 сентября этого года в Стамбуле был убит сербский криминальный авторитет Йован Вукотич, считавшийся главарем одного из самых активных наркосиндикатов на Балканах. В этом же году в Турции был задержан наркобарон из Ирана Наджи Шарифи Зиндашти, который однако вскоре снова оказался на свободе и в данный момент находится в бегах - несмотря на то, что должен выступать важным свидетелем на судебном процессе.

Наркобарон из Ирана Наджи Шарифи Зиндашти Фото: ANKA

В 2013 году все в том же Стамбуле на своей вилле был убит криминальный авторитет из Азербайджана Алибала Гамидов. В убийстве подозревали главаря другого азербайджанского преступного клана, который, в свою очередь, был тоже убит в 2016 году - и тоже в Стамбуле.

Почему мафия облюбовала Турцию

Но почему эти криминальные разборки международных преступных синдикатов происходят именно в Стамбуле? Бывший полицейский Ханиф Авчи указывает на размеры самого крупного города Турции - в Стамбуле, только по официальным данным, проживает более 16 млн человек. "Сюда приезжает множество людей - в том числе и те, кто относится к организованной преступности". Но и он признает, что в последние годы активность иностранных мафиозных кланов - "прежде всего из постсоветских, балканских и арабских стран" - заметно возросла.

С ним согласен журналист и автор турецкой газеты BirGün Тимур Сойкан. Самыми активными в Турции "являются мафиозные группировки с Кавказа и Балкан", уточняет он. Особо привлекательно для них выгодное географическое положение Турции, где пересекаются основные пути наркоторговли. Об этом еще около 10 лет назад предупреждал известный британский специалист по организованной преступности Марк Галеотти, отмечавший, что для мафии "положение делает Турцию идеальным мостом в Евросоюз и из него".

Бывший заместитель секретаря турецкой спецслужбы MIT Джеват Унеш Фото: Necati Savas

ОПГ любят беззаконие

Впрочем, привлекает преступников не только географический фактор, но и политическая ситуация в Турции. "В каком окружении удобно действовать преступным группировкам? - задается вопросом бывший заместитель секретаря турецкой спецслужбы MIT Джеват Унеш. - В таком, где не существует правового государства и функционирующей системы права. Где вместо всего этого преступники сами могут устанавливать контакты с государственными органами".

"Если неправовые методы в государственном аппарате и уход от неизбежного наказания будут и дальше процветать в Турции, то мафиозные кланы будут видеть все больший простор для своих действий в стране", - считает Унеш. Журналист Сойкан также отмечает: преступные группировки уже заметили, что часто могут действовать в Турции безнаказанно. "Они видят, что никаких судебных процессов против мафии в стране фактически не ведется", - говорит он.

Мафия имеет связи в правительстве Турции?

В интервью DW Унеш также цитирует слухи о том, что между мафией и турецкими госорганами существуют тайные связи.

Один из главарей турецкой мафии Седат Пекер Фото: REİS SEDAT PEKER/Youtube

Эти слухи недавно нашли подтверждение в опубликованной в турецких соцсетях скандальной информации. Причем опубликовал ее один из боссов турецкой мафии Седат Пекер. До недавних пор он был союзником правящей в стране Партии справедливости и развития (AKP) - и вот как раз ее высокопоставленные функционеры фигурировали в тех видео и твитах, которые Пекер предал огласке.

Наблюдатели критикуют и крайне низкую активность турецких спецслужб в борьбе с мафией. "Собственно, государство должно строго следить за этими людьми и принимать превентивные меры", - уверен Авчи. Но из-за текущей политической конъюнктуры борьба с преступностью не является для спецслужб приоритетом. Международные ОПГ по-прежнему не воспринимаются турецким госаппаратом как существенная угроза, а потому и средств на борьбу с ней выделяется недостаточно. "Задачи спецслужбам ставит правительство", - вздыхает Авчи. Но оно уже давно предпочитает фокусироваться на глобальных проблемах безопасности страны - причем, еще задолго до последнего теракта в пешеходной зоне Стамбула.

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