 Партия Эрдогана связана с мафией? Что рассказал криминальный авторитет | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 23.05.2021

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Европа

Партия Эрдогана связана с мафией? Что рассказал криминальный авторитет

Бежавший из Турции криминальный авторитет утверждает, что турецкие власти связаны с мафиозными структурами. Скандал уже привел к падению рейтинга президента страны Эрдогана и его партии.

Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган

Имя криминального авторитета Седата Пекера, бежавшего за границу в январе 2020 года, хорошо знакомо турецкой общественности. В турецком уголовном мире Пекер считается крупной фигурой: 49-летний мужчина неоднократно оказывался на скамье подсудимых и был осужден за создание преступной организации.

Седат Пекер

Седат Пекер

В последние недели, однако, Пекер оказался в центре всеобщего внимания по другой причине, а именно - благодаря своим видеообращениям в YouTube. В своих выступлениях он выдвигает серьезные обвинения в адрес известных политиков из правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР): по его словам, эти люди замешаны в убийствах, изнасилованиях, контрабанде наркотиков, злоупотреблении должностных полномочий и многих других преступлениях. Пекер также утверждает, что турецкие власти годами защищали его от уголовного преследования и даже обеспечили его полицейской охраной.

Главным объектом нападок Пекера стал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. В своих видео криминальный авторитет утверждает, что министр предупредил его о начатом в его отношении расследовании, после чего Пекер бежал из Турции, чтобы избежать тюрьмы. Такие обвинения могут серьезно пошатнуть позиции Сойлу. Поскольку турецкие власти до сих пор не начали расследование в связи с утверждениями Пекера, требования оппозиции об отставке главы МВД страны лишь усиливаются.

"Эрдоган отреагировал на заявления Пекера слишком поздно"

Хотя конкретных доказательств выдвинутым обвинениям пока нет - в том числе и по причине отсутствия расследования - ролики Пекера на YouTube нанесли дополнительный ущерб имиджу Реджепа Тайипа Эрдогана.

Сулейман Сойлу

Сулейман Сойлу

Президент поначалу долго не реагировал на заявления Пекера. Однако неутихающие дискуссии в турецком обществе на эту тему в итоге заставили его высказаться. "Нас переполняет печаль при виде того, что в нашей стране есть жалкие и недостойные люди, принимающие помощь от мафиозных группировок. Криминальные группировки - ровно такое же зло, как и террористические организации", - подчеркнул Эрдоган.

Политолог Ибрагим Услу из Центра социальных исследований в Анкаре (ANAR) считает, что заявление было сделано слишком поздно. "Если сбежавший из страны человек оскорбляет правительство и распространяет клевету в его адрес, то правящая партия ПСР должна незамедлительно на это отреагировать и создать парламентскую комиссию для расследования обвинений", - указывает эксперт.

По его словам, ситуация усугубляется еще и тем, что многие граждане страны и без того не доверяют турецкой судебной системе и властям. "ПСР должна была сразу же сообщить, что предпринимает решительные шаги для борьбы с преступными организациями", - считает Ибрагим Услу.

Партия Эрдогана переживает кризис доверия?

В последнее время популярность правящей партии среди избирателей продолжает падать.

Ибрагим Услу

Ибрагим Услу

Согласно результатам опроса, проведенного турецким институтом изучения общественного мнения Metropoll, рейтинг ПСР в данный момент снизился до 27 процентов с момента последних парламентских выборов в стране, прошедших в июне 2018 года.

Данные другого опроса свидетельствует о том, что популярность президента Эрдогана среди населения также резко снизилась. В данный момент президента поддерживают 40 процентов респондентов: по этому показателю Эрдоган уступает таким оппозиционным политикам, как мэру Анкары Мансуру Явашу, мэру Стамбула Экрему Имамоглу и представительнице националистической Хорошей партии Мераль Акшенер.

"Турецкие власти тесно связаны с мафией"

Падение рейтинга ПСР, в первую очередь, связано с экономическим кризисом в стране и последствиями пандемии, объясняет Ибрагим Услу. "Высказывания Пекера, вероятно, не окажут прямого влияния на результаты опросов, однако в долгосрочной перспективе подорвут доверие к правительству", - отмечает эксперт.

В то же время политолог Барис Достер из Университета Мармара в Стамбуле предполагает, что видео сразу же повлияют на ситуацию в стране. "Рейтинг ПСР упадет до минимального уровня. Если правительство сможет оправиться от такого удара, это будет настоящим чудом", - считает он. Заявления Пекера играют на руку оппозиции, подчеркивает Достер.

Фикри Саглар, депутат турецкого парламента от Республиканской народной партии - крупнейшей оппозиционной силы страны, отмечает, что разоблачения Седата Пекера не являются единичным случаем, а, скорее, свидетельствует о наличии в турецком обществе фундаментальной проблемы. "Правительству никогда не удавалось дистанцироваться от мафии", - сетует политик. А видеообращения Пекера стали очередным свидетельством "тесных связей турецких властей с мафиозными структурами", констатирует Саглар.

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