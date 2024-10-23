МВД Турции: У офиса оборонной фирмы TAI под Анкарой - теракт

Теракт произошел у головного офиса военно-промышленной компании Turkish Aerospace Industries, есть пострадавшие и жертвы, сообщил глава МВД Турции.

На объектах оборонно-промышленной компании Turkish Aerospace Industries (TAI, TUSAS) в провинции Анкара было совершено террористическое нападение. Такое заявление сделал министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети X в среду, 23 октября. Он добавил, что в результате теракта есть погибшие и раненые, однако не уточнил их числа.

Мировые агентства передают, что перед головным офисом компании TUSAS в Анкаре были слышны выстрелы и взрывы. К месту события были направлены многочисленные кареты скорой помощи.

Между тем немецкий телеканал ntv сообщает со ссылкой на туркецкие СМИ о взятии заложников. Подтверждения этой информации из других источников на момент публикации не было.

Турецкое государственное информагентство Anadolu пишет, что сотрудники предприятия укрылись в бункерах и находятся в безопасности. Местность вокруг оцеплена сотрудниками служб безопасности.

Компания Turkish Aerospace Industries является разработчиком и производителем истребителей и беспилотников. Среди прочего, TUSAS является одним из разработчиков прототипов турецкого истребителя Kaan.

Согласно сообщению немецкого телеканала ntv, на этой неделе в Турции проходит важная выставка оборонной, аэрокосмической и авиационной промышленности. На оборонный сектор приходится почти 80 процентов экспортных показателей Турции. В 2023 году страна экспортировала оборонное оборудование на сумму 10,2 млрд долларов (9,46 млрд евро), указывает телеканал.