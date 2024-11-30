Сирийский город Алеппо почти полностью захвачен джихадистами

Боевики сирийской суннитской радикальной группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) и их союзники в ходе быстрого наступления захватили как минимум половину территории города Алеппо, сообщил утром в субботу, 30 ноября, Сирийский наблюдательный совет по правам человека. По словам его главы Абделя Рахмана, правительственные войска Сирии покинули город практически без сопротивления. Вместе с тем агентство AP сообщало, что накануне вечером на западных окраинах Алеппо шли ожесточенные бои.

По данным агентства Anadolu, войска оппозиционных сил вошли в центр Алеппо с запада. 10 тысяч горожан бежали в провинцию Идлиб южнее Алеппо. Телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник пишет, что боевики продолжают наступление на южных, западных и северных фронтах, они вошли в район Ар-Рашиддин, заняли научно-исследовательский центр на западе Алеппо, а также присутствуют на южных подступах к городу.

По сообщению прокремлевского Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, вечером 29 ноября Алеппо почти полностью перешел под контроль ХТШ и союзников, боевики находятся уже в центре города, празднуют победу и запускают салюты. Правительство Сирии восстановило контроль над Алеппо - вторым по величине город страны после столицы - Дамаска в результате месяцев кровопролитных боев в конце 2016 года.

Дамаск сообщает о локальных успехах

В свою очередь сирийские правительственные источники сообщают, что правительственная армия восстановила контроль над некоторыми позициями в провинциях Алеппо и Идлиб, ранее захваченными группировками боевиков. По официальным данным, группировки понесли тяжелые потери, погибли сотни бойцов, уничтожены десятки транспортных средств и бронетехники, сбиты 17 дронов.

Под удар сирийской армии на юге провинции Идлиб попали места дислокации боевиков в населенных пунктах Эр-Рувейха, Хан-эс-Сабиль и Маардабса, передает газета "Аль-Ватан". Российская и сирийская авиация атакует позиции противника в горной местности Джебель-эз-Завия на юге Идлиба и в городе Марея к северу от Алеппо.

Крупнейшая эскалация в Сирии за четыре года

Боевики начали наступление в среду, 27 ноября. Эскалация стала крупнейшей с 2020 года, когда стороны договорились прекратить огонь при посредничестве России и Турции. Агентство АР отмечает, что наступление началось, когда проиранские группировки, среди которых "Хезболлах", прежде сражавшиеся на стороне правительства, оказались отвлечены войной с Израилем. Как пишет агентство, не было почти никаких признаков значительного сопротивления боевикам со стороны правительственных войск, а экс-посол США в Сирии Роберт Форд выразил мнение, что сирийская армия в некоторых местах оказалась "почти разгромлена".