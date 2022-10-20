NYT: Россия выводит из Сирии часть военных и ЗРК С-300
Анна Мельникова
31 мин. назад
Источники The New York Times сообщили, что Россия передислоцирует из Сирии часть войск и зенитно-ракетные комплексы С-300. Несколько командиров уже отправлены в Украину.
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Россия вывела из Сирии два батальона общей численностью до 1600 солдат и зенитно-ракетные комплексы С-300. Об этом вечером в среду, 19 октября, сообщила газета The New York Times, ссылаясь на анонимные источники в Израиле и на Западе. Источник в израильских вооруженных силах добавил, что несколько российских командиров из Сирии уже перебросили в Украину.