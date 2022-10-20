NYT: Россия выводит из Сирии часть военных и ЗРК С-300

Источники The New York Times сообщили, что Россия передислоцирует из Сирии часть войск и зенитно-ракетные комплексы С-300. Несколько командиров уже отправлены в Украину.

Россия вывела из Сирии два батальона общей численностью до 1600 солдат и зенитно-ракетные комплексы С-300. Об этом вечером в среду, 19 октября, сообщила газета The New York Times , ссылаясь на анонимные источники в Израиле и на Западе. Источник в израильских вооруженных силах добавил, что несколько российских командиров из Сирии уже перебросили в Украину.

Различные издания на протяжении нескольких месяцев пишут, что РФ сокращает военное присутствие в Сирии , чтобы усилить его в Украине, а также отправляет сирийских наемников на украинский фронт . В сентябре СМИ сообщили, что Россия пытается "ускорить политическое решение" конфликта в Сирии на фоне тяжелых потерь в Украине.

Поддержка Украины со стороны Израиля

Израиль с начала войны ограничивается исключительно медицинской и гуманитарной помощью Украине. После того, как в октябре Россия атаковала украинские города дронами "Шахед-136", полученными от Ирана, Украина запросила у Израиля системы ПВО. Израильская сторона настаивает, что по-прежнему не будет поставлять Украине вооружение, но готова помочь в разработке системы раннего предупреждения о приближающихся ударах.

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