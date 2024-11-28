Сирийские исламисты начали крупное наступление

Боевики из сирийской суннитской радикальной группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) и их союзники из других групп, в ходе начавшегося накануне наступления, в четверг, 28 ноября, захватили в провинции Алеппо ряд важных позиций. "Хайят Тахрир аш-Шам" - джихадистская группировка, которая ранее вышла из состава "Джебхат ан-Нусры" - сирийского филиала "Аль-Каиды". Группировка признана террористической организацией во многих странах.

По данным базирующегося в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), в боях погибли 121 боевик и 61 военнослужащий правительственной Сирийской арабской армии (САА). Имеются многочисленные жертвы среди мирного населения. Сообщается, что наступающие захватили склады с оружием и бронетехнику.

Агентство Reuters со ссылкой на источник в правительственной армии сообщило, что боевики находятся в 10 км от окраин города Алеппо и в нескольких километрах от Нубла и Захры - двух преимущественно шиитских городов, где находятся силы ливанского движения "Хезболлах", поддерживаемого Ираном. Боевики также атаковали авиабазу Найраб к востоку от Алеппо. По сообщению агентства АР, им удалось блокировать важную автомагистраль М5, соединяющую Алеппо с Дамаском. По подсчетам турецкого агентства Anadolu, к 28 ноября боевикам удалось выбить части САА из 32 населенных пунктов и занять территорию общей площадью 245 кв. км.

Крупнейшая атака исламистов с 2020 года

Иранское агентство Tasnim сообщило, что в боях с боевиками погиб старший иранский военный советник в Сирии бригадный генерал Киумарс Пурхашеми.

В заявлении, распространенном государственным агентством SANA, говорится о том, что армия с тяжелыми потерями отражает "крупномасштабную террористическую атаку с участием большого количества террористов и использованием средних и тяжелых вооружений".

Агентство Reuters отмечает, что это крупнейшая атака противников режима Башара Асада с марта 2020 года, когда Россия, поддерживающая Асада, и Турция, поддерживающая исламистов, договорились о прекращении огня.

Российские и сирийские самолеты бомбили позиции исламистов

Российские и сирийские военные самолеты 28 ноября бомбили контролируемую исламистами территорию на северо-западе Сирии, недалеко от границы с Турцией, пытаясь остановить наступление. Курдское агентство ANHA пишет, что сирийские и российские ВВС со вчерашнего дня нанесли более 40 авиаударов наряду с сотнями артиллерийских и ракетных обстрелов.

Агентство АFР отмечает, что сирийские ВВС участвовали в бомбардировках впервые за несколько лет.

Telegram-канал: Асад прибыл в Москву

Тем временем, российский прокремлевский Telegram-канал ЕЖ (прежнее название BRIEF) сообщил, что президент Сирии Асад прибыл в Москву и ожидает встречи с Владимиром Путиным.