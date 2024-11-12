США ударили по объектам проиранских группировок в Сирии

США ударили по объектам проиранских группировок в Сирии12 ноября 2024 г.
Военнослужащие США в понедельник, 11 ноября, нанесли удары по девяти объектам в Сирии, связанным с проиранскими группировками в ближневосточной стране. Удары являются ответом на атаки на американский персонал в Сирии в течение последних 24 часов, пояснило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM). Военные не указали, какие именно объекты являлись целями ответных ударов и какими группировками они контролировались.
Удары снизят способность поддерживаемых Тегераном группировок планировать и осуществлять нападения на силы Соединенных Штатов и международной коалиции, подчеркнули в CENTCOM. По данным Минобороны США, американский военный контингент в Сирии составляет около 900 человек.
Борьба с террористами ИГ
Международная коалиция в регионе ведет борьбу с террористами "Исламского государства". В октябре США заявили об убийстве до 35 боевиков ИГ в ходе авиаударов на территории Сирии.
"Исламское государство" в последние годы потеряло значительную часть захваченных территорий в Сирии и Ираке. Однако террористы периодически устраивают атаки в этих странах.