США ударили по объектам проиранских группировок в Сирии

Удары являются ответом на нападения на американский персонал в Сирии и усложнят атаки на силы международной коалиции для связанных с Ираном группировок, пояснило Центральное командование ВС США.

Военнослужащие США в понедельник, 11 ноября, нанесли удары по девяти объектам в Сирии, связанным с проиранскими группировками в ближневосточной стране. Удары являются ответом на атаки на американский персонал в Сирии в течение последних 24 часов, пояснило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM). Военные не указали, какие именно объекты являлись целями ответных ударов и какими группировками они контролировались.

Удары снизят способность поддерживаемых Тегераном группировок планировать и осуществлять нападения на силы Соединенных Штатов и международной коалиции, подчеркнули в CENTCOM. По данным Минобороны США, американский военный контингент в Сирии составляет около 900 человек.

Борьба с террористами ИГ

Международная коалиция в регионе ведет борьбу с террористами "Исламского государства". В октябре США заявили об убийстве до 35 боевиков ИГ в ходе авиаударов на территории Сирии.

"Исламское государство" в последние годы потеряло значительную часть захваченных территорий в Сирии и Ираке. Однако террористы периодически устраивают атаки в этих странах.