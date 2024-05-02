Против РФ подан иск за умышленную атаку на больницу в Сирии

В Комитет ООН по правам человека в Женеве в четверг, 1 мая, подан иск против России, в котором утверждается, что российские военные в 2019 году умышленно нанесли удар по больнице в городе Кафр-Набл на юго-западе провинции Идлиб в Сирии, в результате чего погибли по меньшей мере два человека. Соистцами выступают двоюродный брат одного из погибших, а также британская благотворительная организация Hand in Hand for Aid and Development (HIHFHAD).

В документах, сопровождающих жалобу, содержится подробный отчет о бомбардировке больницы в Идлибе,совершенной 5 мая 2019 года. Они включают видео- и аудиозаписи, которые, как утверждается, доказывают прямое участие российской авиации в координации и осуществлении атаки на гражданский объект. В документах отмечается, что в момент ракетного удара в районе, где находилась больница, боевых действий не велось.

Помимо убийства двух мирных жителей, России вменяют в вину создание угрозы для жизни всех, кто находился в больнице во время авианалета, включая врачей, пациентов и посетителей. В иске также подчеркивается неоднократное применение Москвой военной силы против медицинских учреждений в Сирии.

Россия - союзник режима Асада в Сирии

Официально о переброске российских сил в Сирию стало известно 30 сентября 2015 года. Помимо военного участия, Россия поставляет Дамаску оружие и гуманитарную помощь, а также оказывает ему дипломатическую поддержку. Москва официально выступает на стороне правительства Сирии во главе с президентом Башаром Асадом.

ООН и другие организации неоднократно обвиняли российские силы, действующие в Сирии, в военных преступлениях в этой стране, включая целенаправленные атаки на гражданские объекты и мирное население, а также использование "атак двойного удара", то есть повторное поражение одной и той же цели с небольшим промежутком времени. С февраля 2022 года армия РФ неоднократно прибегала к такой тактике в рамках войны в Украине.