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Последствия турецкого авиаудара в СирииФото: North Press Agency via REUTERS
КонфликтыТурция

Эрдоган обвинил РФ в невыполнении соглашения по Сирии

Александр Дельфинов
26 мин. назад

Москва должна была убрать курдские формирования из северо-восточной части Сирии, граничащей с Турцией, но не сделала этого, заявил турецкий президент.

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Россия не выполняет взятых на себя обязательств в рамках соглашения с Турцией по обеспечению безопасности в Сирии, заключенного в Сочи в 2019 году, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова в понедельник, 21 ноября, цитирует турецкое англоязычное издание Daily Sabah.

По словам Эрдогана, Москва должна была убрать курдские формирования из северо-восточной части Сирии, граничащей с Турцией. "На них лежала ответственность за очистку этого района от террористов. К сожалению, несмотря на то, что мы много раз напоминали им об этом, они этого не сделали", - сказал Эрдоган.

Турция готовит наземную операцию в Сирии

Ранее президент Турции пригрозил, что в борьбе против формирований курдов турецкие силы не ограничатся воздушными ударами. "Нужно решить, сколько солдат примет участие в наземной операции, и после этого будут предприняты соответствующие шаги", - подчеркнул Эрдоган.

Правительство Турции обосновало последнюю серию воздушных ударов нападением на торговый центр в Стамбуле, совершенным неделю тому назад. В Анкаре возложили ответственность за это нападение на курдские группировки "Отряды народной самообороны" (YPG) и Курдскую рабочую партию (КРП), которые Турция относит к террористическим. Обе эти группировки заявили о своей непричастности к нападению.

Посол Швеции вызван в МИД Турции

В тот же день шведского посла вызвали в МИД Турции, где ему выразили протест в связи с фотопроекцией на здание турецкого диппредставительства в Стокгольме, якобы оскорбительной для Эрдогана. Проекцию организовал Шведский комитет солидарности с Рожавой в знак протеста против политики Анкары в отношении курдов.

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Интервью DW со спецпредставителем США по Сирии

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