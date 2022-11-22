Турция выразила протест Швеции из-за прокурдской акции

Шведского посла вызвали в МИД Турции, где ему выразили протест в связи с фотопроекцией на здание турецкого диппредставительства в Стокгольме, якобы оскорбительной для Эрдогана.

Посол Швеции Стаффан Херрстрём был вызван в министерство иностранных дел Турции, где в понедельник, 21 ноября, ему был выражен протест в связи проведенной ранее в тот же день "провокацией против посольства Турции в Стокгольме", сообщает турецкое информагентство Anadolu со ссылкой на дипломатические источники.

Согласно их утверждению, на здание посольства Турции в Стокгольме были спроецированы фотографии, содержащие "террористическую пропаганду" и оскорбления в адрес турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Ответственность за эту акцию в Турции возлагают на сторонников запрещенной в этой стране Курдской рабочей партии (КРП).

Акция Шведского комитета солидарности с Рожавой

Ранее в тот же день в микроблоге Twitter Шведского комитета солидарности с Рожавой (Rojavakommittéerna) было опубликовано видео акции длиной чуть более минуты, где видна проекция фотослайдов на стену здания в темное время суток, во время которой появляются изображения курдских активистов, а также заметно лицо президента Турции.

Как сказано в аннотации к ролику, акция была осуществлена в связи с "непрекращающимися нападками Эрдогана на свободу слова и права ЛГБТК+, а также из-за продолжающегося террора Турции против курдского народа".

Рожава - это самопровозглашенная курдская автономная область на севере Сирии, фактически контролируемая курдскими ополченцами из "Отрядов народной самообороны" (YPG), боровшимся с группировкой "Исламское государство" (ИГ) в Сирии и Ираке. Анкара считает YPG боевым крылом КРП, которую причисляет к террористическим организациям.

Вступление Швеции в НАТО зависит от Турции

Ранее Швеция вместе с Финляндией объявили о намерении вступить в НАТО на фоне российского полномасштабного вторжения в Украину. Турция вначале возражала против этого, но 28 июня был подписан совместный меморандум, в котором Анкара обязалась поддержать стремление Стокгольма и Хельсинки к членству в НАТО.

По данным турецкой стороны, две североевропейские страны согласились с рядом ее ключевых требований, в том числе Хельсинки и Стокгольм обещали "полное сотрудничество" в борьбе против запрещенной КРП и ее союзников.

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