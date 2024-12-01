Власти Сирии не контролируют Алеппо впервые с 2012 года

Впервые с начала конфликта в 2012 году город Алеппо больше не находится под контролем сил сирийского режима, утверждаю наблюдатели.

По оценке аналитиков из Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR), правительственные силы Сирии потеряли контроль над вторым по величине городом страны Алеппо. Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщает агентство AFP.

"Впервые с начала конфликта в 2012 году город Алеппо больше не находится под контролем сил сирийского режима", - заявил AFP глава SOHR Рами Абдель Рахман. По его словам, сирийская суннитская радикальная группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) и союзные ей группировки "контролируют Алеппо", за исключением некоторых районов на окраине города, удерживаемых курдскими силами.

Сирийская армия подтвердила накануне, что исламистские группировки вторглись в "большую часть" Алеппо. В городе остановлена работа аэропорта и закрыты все дороги в город,

Иран заявил о поддержке властей Сирии

Близкий союзник Сирии Иран заявил, что "вооруженные террористические группы" напали на иранское консульство в Алеппо.

После наступления исламистских группировок на север Сирии Тегеран пообещал "непоколебимую поддержку" союзному режиму в Дамаске, сообщает AFP. "Мы решительно поддерживаем армию и правительство Сирии", - заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи перед своей поездкой в Дамаск.

Глава МИД Ирана выразил уверенность, что сирийская армия "снова разгромит эти террористические группировки, как и раньше", предает AFP.

Армия РФ продолжает наносить авиаудары по исламистам в Сирии

Россия несколько дней наносит авиаудары по нескольким районам Сирии, в которых укрепились боевики исламистских группировок, воюющие против правительственных войск. Российская авиация атаковала города и деревни в провинции Идлиб на северо-западе Сирии и в центральной провинции Хама.

Авиаудары нанесены и по городу Алеппо. "Россияне не прекращают бомбардировки по всем фронтам с прошлой ночи", - рассказал глава Сирийского наблюдательного совета по правам человека Рами Абдель-Рахман.

Сирийские вооруженные группировки начали массивное наступление в среду, 27 ноября. Эскалация стала крупнейшей с 2020 года, когда стороны договорились прекратить огонь при посредничестве России и Турции. В первые дни наступления не было почти никаких признаков значительного сопротивления боевикам со стороны правительственных войск.