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Власти Сирии не контролируют Алеппо впервые с 2012 года

Даниил Сотников
1 декабря 2024 г.

Впервые с начала конфликта в 2012 году город Алеппо больше не находится под контролем сил сирийского режима, утверждаю наблюдатели.

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Сирийские исламисты в захваченном Алеппо
Сирийские повстанцы-исламисты в захваченном АлеппоФото: Anas Alkharboutli/dpa/picture alliance

По оценке аналитиков из Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR), правительственные силы Сирии потеряли контроль над вторым по величине городом страны Алеппо. Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщает агентство AFP.

"Впервые с начала конфликта в 2012 году город Алеппо больше не находится под контролем сил сирийского режима", - заявил AFP глава SOHR Рами Абдель Рахман. По его словам, сирийская суннитская радикальная группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) и союзные ей группировки "контролируют Алеппо", за исключением некоторых районов на окраине города, удерживаемых курдскими силами.

Сирийская армия подтвердила накануне, что исламистские группировки вторглись в "большую часть" Алеппо. В городе остановлена работа аэропорта и закрыты все дороги в город,

Иран заявил о поддержке властей Сирии

Близкий союзник Сирии Иран заявил, что "вооруженные террористические группы" напали на иранское консульство в Алеппо.

После наступления исламистских группировок на север Сирии Тегеран пообещал "непоколебимую поддержку" союзному режиму в Дамаске, сообщает AFP. "Мы решительно поддерживаем армию и правительство Сирии", - заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи перед своей поездкой в Дамаск.

Глава МИД Ирана выразил уверенность, что сирийская армия "снова разгромит эти террористические группировки, как и раньше", предает AFP.

Армия РФ продолжает наносить авиаудары по исламистам в Сирии

Россия несколько дней наносит авиаудары по нескольким районам Сирии, в которых укрепились боевики исламистских группировок, воюющие против правительственных войск. Российская авиация атаковала города и деревни в провинции Идлиб на северо-западе Сирии и в центральной провинции Хама.

Авиаудары нанесены и по городу Алеппо. "Россияне не прекращают бомбардировки по всем фронтам с прошлой ночи", - рассказал глава Сирийского наблюдательного совета по правам человека Рами Абдель-Рахман.

Сирийские вооруженные группировки начали массивное наступление в среду, 27 ноября. Эскалация стала крупнейшей с 2020 года, когда стороны договорились прекратить огонь при посредничестве России и Турции. В первые дни наступления не было почти никаких признаков значительного сопротивления боевикам со стороны правительственных войск.

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