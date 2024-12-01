Франция призывает защитить гражданское население Сирии

После атаки на Алеппо МИД Франции призвало сирийское правительство и повстанцев во главе с исламистской группировкой ХТШ соблюдать международное гуманитарное право. Башар Асад при этом обещает "победить террористов".

Министерство иностранных дел Франции после наступления повстанцев-исламистов на город Алеппо призвало сирийское правительство и повстанческий альянс во главе с исламистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) соблюдать международное гуманитарное право. В заявлении французского МИД вечером в субботу, 30 ноября, говорится о призыве ко всем участвующим в вооруженном конфликте сторонам защитить гражданское население.

"Нынешние события подчеркивают необходимость отыскать, наконец, политическое решение спустя тринадцать лет после начала гражданской войны", - приводит агентство dpa цитату из заявления. По данным агентства, с 27 ноября по меньшей мере 327 человек, в том числе более двух десятков мирных жителей, были убиты в ходе неожиданного наступления повстанцев.

Иран и Россия подтверждают поддержку Асада

Россия и Иран подтвердили свою поддержку правителя Сирии Башара Асада после неожиданного вторжения исламистских повстанцев в город Алеппо на северо-западе страны, передает агентство Reuters. В телефонном разговоре 30 ноября министры иностранных дел обеих стран Сергей Лавров и Аббас Аракчи выразили "крайнюю озабоченность опасной эскалацией ситуации в Сирии в связи с террористической вылазкой вооруженных группировок в провинциях Алеппо и Идлиб", сообщил российский МИД, уточнив, что по итогам разговора было принято решение активизировать совместные усилия по стабилизации обстановки в ближневосточной республике.

По данным иранских СМИ, в ходе диалога Аракчи заявил, что атаки повстанцев являются частью плана США и Израиля по дестабилизации обстановки в регионе и анонсировал план отправиться 1 декабря в Сирию, а затем в Турцию.

SOHR: Джихадисты контролируют большую часть Алеппо и аэропорт

Джихадистская группировка ХТШ и ее союзники 30 ноября продолжили свое продвижение на севере Сирии, сообщил базирующийся в Лондоне Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR). По его данным, повстанцы взяли под контроль большую часть города Алеппо и его международный аэропорт, а также продвинулись в "стратегически важные пункты" в соседних провинциях Идлиб и Хама, где контролируют "десятки стратегически важных объектов". Это первый случай, когда джихадисты взяли под контроль аэропорт в охваченной гражданской войной стране.

По сведениям SOHR, боевики не встретили сопротивления во время продвижения, а в самом Алеппо "правительственные центры и тюрьмы" находятся под контролем джихадистов. На кадрах, переданных AFP, видно, как джихадисты и повстанцы маршируют по улицам Алеппо, вывешивают свои флаги перед полицейским участком и срывают портрет сирийского правителя Асада.

Линии обороны сирийской армии "рухнули с невероятной скоростью, что застало всех врасплох", - приводит AFP слова эксперта Международной кризисной группы Дарин Халифы. По ее данным, наступление боевиков готовилось несколько месяцев. В свод очередь сирийская госрадиостанция Scham FM сообщила, что большинство из двух миллионов жителей Алеппо остались в своих домах и что почти все государственные и частные учреждения закрыты.

Асад обещает "победить террористов"

Действующий президент Сирии Башар Асад заявил после захвата боевиками большей части Алеппо, что он сможет победить "всех террористов и их сторонников". "Сирия продолжает защищать свою стабильность и территориальную целостность, и она способна с помощью своих союзников и друзей победить и уничтожить их, независимо от того, насколько интенсивны их террористические атаки", - цитирует Асада его служба во время телефонного разговора "с эмиратским коллегой", передает агентство AFP.

Гражданская война в Сирии началась в 2011 году после того, как Асад применил насилие для подавления протестов против правительства. Полмиллиона человек были убиты, миллионы стали вынужденными переселенцами. При поддержке своих союзников - России и Ирана - сирийское правительство восстановило контроль над значительной частью страны в 2015 году. В 2016 году при поддержке российских ВВС Асад отвоевал город Алеппо с помощью массированных бомбардировок.

Авиация РФ впервые за 8 лет наносит удары по Алеппо

Российская военная авиация впервые с 2016 года нанесла авиаудары по Алеппо и прилегающим к нему районам, которые были захвачены боевиками исламистских группировок, воюющими против сирийских правительственных войск. Бомбардировки прошли с вечера 29 ноября по утро 30 ноября, уточнили собеседники ряда мировых агентств. По данным Reuters, российские и сирийские самолеты совместно бомбили силы повстанцев-исламистов, занявших позиции в пригороде Алеппо и в самом городе. Российские военные подтвердили, что самолеты Воздушно-космических сил ВС РФ наносят авиаудары по позициям боевиков, которые наступают в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб.

Сирийские вооруженные группировки начали массивное наступление 27 ноября. Эскалация стала крупнейшей с 2020 года, когда стороны договорились прекратить огонь при посредничестве России и Турции.