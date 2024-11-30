Израиль нанес удар по объектам "Хезболлах" в Сирии

ЦАХАЛ утверждает, что нанес удар по объектам рядом с границей Ливана и Сирии, которые использовались для контрабанды оружия.

Военно-воздушные силы Израиля нанесли "разведывательный удар" по объектам военной инфраструктуры, прилегающим к пограничным переходам между Сирией и Ливаном, которые, как утверждается, активно использовались для контрабанды оружия из Сирии в Ливан. Об этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в субботу, 30 ноября.

По сообщению военных , удар был нанесен после выявления фактов контрабанды оружия ливанским радикальным шиитским движением "Хезболлах" из Сирии в Ливан. Это произошло уже после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и "Хезболлах", и, как заявила израильская сторона, явилось нарушением этого соглашения.

"Террористическая организация "Хезболлах", поддерживаемая сирийским режимом, использует объекты гражданской инфраструктуры для осуществления террористической деятельности и контрабанды оружия, используемого против жителей Израиля", - заявили в ЦАХАЛ, подчеркнув, что "продолжат действовать, чтобы устранить любую угрозу", которая "нарушает договоренности о прекращении огня". "Хезболлах" и власти Сирии не комментировали заявления ЦАХАЛ, отмечает агентство AP.

Базирующийся в Великобритании Сирийский наблюдательный совет по правам человека подтвердил, что ВВС Израиля нанесли удар по пограничному переходу и мостам вблизи границы с Ливаном. По мнению экспертов, которых цитирует агентство Reuters, "Хезболлах" уже давно получает оружие из Ирана, в том числе через Сирию. В соответствии с соглашением о прекращении огня им не разрешается перевооружаться, напоминает Reuters.

Соглашение о прекращении огня

Израиль и "Хезболлах" достигли соглашения о прекращении огня в Ливане 27 ноября. Условия договоренности предполагают в том числе, что подразделения ЦАХАЛ покинут территорию Ливана в течение последующих 60 дней. Над обеспечением "полной реализации прекращения огня" работают, в частности США и Франция.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху указал, что Израиль сохраняет "свое право действовать против любой угрозы своей безопасности" и "свободу в обеспечении" соглашения о прекращении огня с "Хезболлах". На фоне заключения сделки израильский премьер также пообещал, что Израиль возобновит боевые действия в Ливане, если "Хезболлах" вооружится или восстановит свою инфраструктуру рядом с границей.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 43 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана. ЦАХАЛ проводит против него на юге Ливана военную операцию.