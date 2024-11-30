  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
КонфликтыИзраиль

Израиль нанес удар по объектам "Хезболлах" в Сирии

Даниил Сотников
30 ноября 2024 г.

ЦАХАЛ утверждает, что нанес удар по объектам рядом с границей Ливана и Сирии, которые использовались для контрабанды оружия.

https://p.dw.com/p/4nbU6
Граница Ливана и Сирии
Граница Ливана и СирииФото: Li Liangyong/Xinhua News Agency/picture alliance

Военно-воздушные силы Израиля нанесли "разведывательный удар" по объектам военной инфраструктуры, прилегающим к пограничным переходам между Сирией и Ливаном, которые, как утверждается, активно использовались для контрабанды оружия из Сирии в Ливан. Об этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в субботу, 30 ноября.

По сообщению военных, удар был нанесен после выявления фактов контрабанды оружия ливанским радикальным шиитским движением "Хезболлах" из Сирии в Ливан. Это произошло уже после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и "Хезболлах", и, как заявила израильская сторона, явилось нарушением этого соглашения.

"Террористическая организация "Хезболлах", поддерживаемая сирийским режимом, использует объекты гражданской инфраструктуры для осуществления террористической деятельности и контрабанды оружия, используемого против жителей Израиля", - заявили в ЦАХАЛ, подчеркнув, что "продолжат действовать, чтобы устранить любую угрозу", которая "нарушает договоренности о прекращении огня". "Хезболлах" и власти Сирии не комментировали заявления ЦАХАЛ, отмечает агентство AP.

Базирующийся в Великобритании Сирийский наблюдательный совет по правам человека подтвердил, что ВВС Израиля нанесли удар по пограничному переходу и мостам вблизи границы с Ливаном. По мнению экспертов, которых цитирует агентство Reuters, "Хезболлах" уже давно получает оружие из Ирана, в том числе через Сирию. В соответствии с соглашением о прекращении огня им не разрешается перевооружаться, напоминает Reuters.

Соглашение о прекращении огня

Израиль и "Хезболлах" достигли соглашения о прекращении огня в Ливане 27 ноября. Условия договоренности предполагают в том числе, что подразделения ЦАХАЛ покинут территорию Ливана в течение последующих 60 дней. Над обеспечением "полной реализации прекращения огня" работают, в частности США и Франция.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху указал, что Израиль сохраняет "свое право действовать против любой угрозы своей безопасности" и "свободу в обеспечении" соглашения о прекращении огня с "Хезболлах". На фоне заключения сделки израильский премьер также пообещал, что Израиль возобновит боевые действия в Ливане, если "Хезболлах" вооружится или восстановит свою инфраструктуру рядом с границей.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 43 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана. ЦАХАЛ проводит против него на юге Ливана военную операцию.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Дым на юге Ливана после израильского авиаудара

Ливан в центре конфликта Израиля и "Хезболлах"

Ливан в центре конфликта Израиля и "Хезболлах"

Конфликт между Израилем и "Хезболлах" привел к авиаударам ЦАХАЛ по объектам боевиков в Ливане, что вызвало массовое бегство населения. "Хезболлах" атакует цели на севере Израиля. Фотогалерея DW.
Конфликты24 сентября 2024 г.9 фото
external

"Железный купол" и "Праща Давида": как Израиль справляется с регулярными обстрелами?

"Железный купол" и "Праща Давида": как Израиль справляется с регулярными обстрелами?

У Израиля один из сильнейших в мире комплексов ПВО, состоящий из нескольких уровней. Благодаря нему ЦАХАЛ удается противостоять даже таким масштабным атакам, как в апреле 2024 года. Тогда Иран запустил в сторону Израиля более трехсот беспилотников и ракет, включая баллистические.
Конфликты2 октября 2024 г.02:09 мин.
external

Антисемитские нападения в Амстердаме

Антисемитские нападения в Амстердаме

В Амстердаме как минимум десять израильтян ранены в результате нападений, с двумя была утеряна связь после футбольного матча между амстердамским "Аяксом" и "Маккаби" из Тель-Авива. Президент Израиля назвал произошедшее погромом. Люди в масках выискивали на улицах евреев, избивали их и скандировали антисемитские лозунги.
Конфликты8 ноября 2024 г.02:27 мин.
Показать еще