Яхья Синвар уничтожен. Это повлияет на войну в секторе Газа?

После уничтожения израильтянами лидера ХАМАС Яхьи Синвара аналитики считают, что эта террористическая организация не распадется, а смерть Синвара вряд ли положит конец войне в секторе Газа.

Уничтожение 16 октября 2024 года лидера палестинского радикального исламистского движения ХАМАС Яхьи Синвара означает, что "ХАМАС больше не будет править в секторе Газа", заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Смерть Синвара, по его мнению, знаменует начало "периода после ХАМАС". Яхья Синвар был одним из главных архитекторов нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, и Израиль подчеркивал, что приложит усилия для его ликвидации.

Ликвидация Синвара - "удар для ХАМАС"

Однако наблюдатели рисуют иное будущее для ХАМАС, которую ЕС, Германия, США и многие страны Запада признали террористической организацией. Ликвидация Синвара - это, безусловно, "удар для ХАМАС, учитывая ту важную роль, которую он играл в организации", признал в интервью DW Нил Куильям, эксперт программы по Ближнему Востоку и Северной Африке лондонского аналитического центра Chatham House.

При этом, подчеркнул эксперт, проводимая израильтянами политика уничтожения лидеров террористических организаций мало что принесла в прошлом для того, чтобы подорвать волю и способность ХАМАС воевать с Израилем. 62-летний Синвар встал во главе этой организации, после того, как в июле в Тегеране был уничтожен тогдашний руководитель ее политбюро Исмаил Хания.

"ХАМАС восстановится, опираясь на новое поколение лидеров, развивая свой военный и технологический потенциал и обращаясь в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан к молодым палестинцам, которые подвергались жестокому обращению в ходе конфликта с Израилем", - прогнозирует Куильям.

Его мнение разделяет Петер Линтль (Peter Lintl), аналитик берлинского фонда "Наука и политика" (SWP). "ХАМАС, безусловно, ослаблен, но смерть Синвара не является смертельным ударом для боевиков", - уточнил эксперт.

Уничтожение Синвара - "новая глава в войне"

Тем временем официальные лица в Германии, Франции и США выразили надежду, что смерть Яхьи Синвара даст шанс добиться прекращения огня в секторе Газа. Устранение Синвара "действительно предоставляет возможность найти путь, который вернет (израильских. - Ред.) заложников домой, приведет к окончанию войны" и всех нас к новой ситуации, заявил 17 октября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

После уничтожения Синвара израильтяне требуют прекращения войны и возвращения заложников Фото: Violeta Santos Moura/REUTERS

За последние 13 месяцев войны в секторе Газа, начавшейся после террористической атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, по данным Минздрава Газы, подконтрольного ХАМАС, погибло около 42 000 палестинцев. Из примерно 250 израильских заложников, захваченных боевиками ХАМАС во время нападения на юг Израиля, когда было убито 1200 человек, около 100 заложников, как считают наблюдатели, все еще находятся в руках у террористов.

До последнего времени Яхья Синвар являлся основным представителем ХАМАС на переговорах с США, Катаром и Египтом о прекращении огня в войне с Израилем. Синвара аналитики считали сторонником жесткой линии. В свою очередь, Мохаммед аль-Кавас из аналитического центра The Emirates Policy Center (EPC) в Абу-Даби называет убийство Синвара не окончанием войны в секторе Газа, а началом ее "новой главы".

"Как только ответственность за переговоры о перемирии перейдет к лидерам ХАМАС, пребывающим за рубежом, эти переговоры также будут подвержены внешним расчетам, потому что все эти лидеры испытывают влияние стран, в которых находятся. И, возможно, именно через них ХАМАС сможет пойти на уступки и начать новую политику", - предположил аль-Кавас в интервью DW.

"Упущенный шанс" завершить войну?

Между тем Петер Линтль не видит оснований надеяться на то, что Израиль в данный момент готов прекратить войну.

В четверг Нетаньяху уже заявил, что война не закончится до тех пор, пока не будут уничтожены оставшиеся лидеры террористов, такие как Мохаммед Синвар, брат Яхьи Синвара и его преемник на посту военного главы ХАМАС, и не будут возвращены все оставшиеся заложники, удерживаемые в секторе Газа.

Джеймс Дорси, эксперт по региону и старший научный сотрудник Школы международных исследований Раджаратнама и Института Ближнего Востока в Сингапуре, считает, что такая точка зрения - это "упущенный шанс".

Премьер-министр Ихраиля Биньямин Нетаньяху намерен воевать в секторе Газа до полного уничтожения ХАМАС Фото: Pool European Pressphoto Agency/AP/dpa/picture alliance

Вместо того, чтобы "воспользоваться тактическим успехом Израиля и объявить о победе в секторе Газа", добиться прекращения огня в Ливане и "обеспечить освобождение 101 оставшегося заложника, удерживаемого ХАМАС", премьер-министр Биньямин Нетаньяху настаивает на том, что война будет продолжаться до тех пор, пока израильские военные не освободят всех заложников, удерживаемых террористами, написал он в своем блоге.

Ответные действия "Хезболлах"

В сентябре Израиль активизировал боевые действия против радикального шиитского движения "Хезболлах" в Ливане, которое несколько стран, включая США и Германию, относят к террористическим организациям, а Европейский Союз классифицирует как террористическую организацию ее вооруженное крыло. В том же месяце израильские военные уничтожили лидера "Хезболлах" Хасана Насраллу. Наблюдатели отмечают, что и его смерть не способствовала прекращению боевых действий.

17 октября, когда стало известно об убийстве Яхьи Синвара, "Хезболлах" объявила о "новой и обостряющейся фазе" в войне с Израилем. По словам представителей ополчения, базирующегося в Ливане и поддерживаемого Ираном, высокоточные ракеты впервые были использованы для обстрела Израиля в попытке "ежедневной эскалации".