Израиль убил двух главарей боевого крыла ХАМАС в Ливане

В результате ударов Израиля по Ливану убиты командиры "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - боевого крыла ХАМАС - на территории этой страны, заявили ЦАХАЛ и ШАБАК.

Израиль заявил об убийстве в Ливане двух командиров "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - боевого крыла палестинского террористического движения ХАМАС. ВВС Израиля уничтожили исполнительного главу сил ХАМАС в Ливане Мухаммеда Хусейна Али аль-Махмуда и высокопоставленного командира военного крыла ХАМАС в Ливане Саида Наифа Али, заявили в субботу, 5 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК).

Согласно заявлению, аль-Махмуд руководил террористической деятельностью ХАМАС в Израиле и на Западном берегу реки Иордан. В свою очередь Саид Наиф Али осуществлял террористические атаки в отношении целей в Израиле, а также вербовал боевиков ХАМАС в Ливане, указывается в совместном заявлении.

Вторая операция была проведена в районе ливанского города Триполи, расположенного к северу от Бейрута. Убийство боевиков является ударом по возможностям ХАМАС продолжать террористическую деятельность против Израиля с территории Ливана, отметили в израильской армии и спецслужбе.

Убиты 12 боевиков на Западном берегу реки Иордан

В тот же день ЦАХАЛ и ШАБАК сообщили об убийстве по меньшей мере 12 боевиков ХАМАС и "Исламского джихада" 3 октября в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Удар был нанесен с целью предотвращения готовившегося теракта, который планировалось осуществить в ближайшее время на территории Израиля против его мирных жителей.

В заявлении также называются имена 10 убитых боевиков. Ранее в ЦАХАЛ и ШАБАК сообщили, что в результате того же удара были убиты главари ХАМАС и "Исламского джихада" в Тулькарме.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,5 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Иран, который спонсирует группировку "Хезболлах" и требует прекращения военных операций Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, также уже неоднократно наносил удары по территории Израиля, используя беспилотники и баллистические ракеты.