Эксперт: Гибель Насраллы может стать концом "Хезболлах"28 сентября 2024 г.
Сообщение о смерти лидера радикальной ливанской группировки "Хезболлах" Хасана Насраллы стало "естественным развитием" конфликта группировки с Израилем - такого мнения придерживается доцент кафедры истории Американского университета в Бейруте Макрам Рабах. В разговоре с DW в субботу, 28 сентября, он отметил, что радикальное шиитское движение "не смогло понять, что мир изменился".
"Я думаю, идея о том, что "Хезболлах" невозможно уничтожить, потерпела поражение на улицах Бейрута", - указал Рабах в интервью DW.
По мнению историка, военные возможности террористической группировки были переоценены и недавние удары израильских военных выявили ее уязвимые места. Многие лидеры "Хезболлах" либо мертвы, либо скрываются, что может сигнализировать о конце существования организации как сплоченной силы, полагает Рабах.
У боевиков "Хезболлах" потерян контакт с руководством
"Многие контратаки, которые боевики "Хезболлах" предпринимают прямо сейчас, - более или менее индивидуальная инициатива. Это означает, что у них более чем на 90% отсутствует контакт с их руководством", - отметил эксперт, подчеркнув важность соблюдения резолюций ООН, в соответствии с которыми на территории Ливана запрещено присутствие вооруженных группировок, за исключением ливанской армии.
Самое важное - разобраться с Ираном
При этом, подчеркнул Макрам Рабах, реальной силой, заинтересованной в продолжении конфликта, остается Иран. "Если мы не разберемся с очевидной причиной происходящего, о которой часто умалчивают, - Ираном, это будет лишь один из многих эпизодов, которые могут принести только больше смертей и разрушений всему региону, а также международному сообществу", - сказал он.
Хасан Насралла, возглавлявший "Хезболлах" более трех десятилетий, был убит вместе с другими командирами в результате израильской атаки, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 28 сентября. Позднее факт гибели Насраллы подтвердили и в самой ливанской организации.