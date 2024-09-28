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Эксперт: Гибель Насраллы может стать концом "Хезболлах"

Лиза Ламбрехт
28 сентября 2024 г.

Конфликт "Хезболлах" с Израилем естественным образом привел к смерти лидера этого радикального движения Насраллы, уверен ливанский историк Макрам Рабах. Главную причину продолжения конфликта он видит в Иране.

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Акция в Тегеране памяти Хасана Насраллы
Акция в Тегеране памяти Хасана НасраллыФото: Majid Asgaripour/WANA/REUTERS

Сообщение о смерти лидера радикальной ливанской группировки "Хезболлах" Хасана Насраллы стало "естественным развитием" конфликта группировки с Израилем - такого мнения придерживается доцент кафедры истории Американского университета в Бейруте Макрам Рабах. В разговоре с DW в субботу, 28 сентября, он отметил, что радикальное шиитское движение "не смогло понять, что мир изменился".

"Я думаю, идея о том, что "Хезболлах" невозможно уничтожить, потерпела поражение на улицах Бейрута", - указал Рабах в интервью DW.

По мнению историка, военные возможности террористической группировки были переоценены и недавние удары израильских военных выявили ее уязвимые места. Многие лидеры "Хезболлах" либо мертвы, либо скрываются, что может сигнализировать о конце существования организации как сплоченной силы, полагает Рабах.

У боевиков "Хезболлах" потерян контакт с руководством

"Многие контратаки, которые боевики "Хезболлах" предпринимают прямо сейчас, - более или менее индивидуальная инициатива. Это означает, что у них более чем на 90% отсутствует контакт с их руководством", - отметил эксперт, подчеркнув важность соблюдения резолюций ООН, в соответствии с которыми на территории Ливана запрещено присутствие вооруженных группировок, за исключением ливанской армии.

Самое важное - разобраться с Ираном

При этом, подчеркнул Макрам Рабах, реальной силой, заинтересованной в продолжении конфликта, остается Иран. "Если мы не разберемся с очевидной причиной происходящего, о которой часто умалчивают, - Ираном, это будет лишь один из многих эпизодов, которые могут принести только больше смертей и разрушений всему региону, а также международному сообществу", - сказал он.

Хасан Насралла, возглавлявший "Хезболлах" более трех десятилетий, был убит вместе с другими командирами в результате израильской атаки, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 28 сентября. Позднее факт гибели Насраллы подтвердили и в самой ливанской организации.

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