Ливан и Израиль обвинили друг друга в нарушении перемирия

"Хезболлах" наносит удары по позициям Израиля, обвиняя его в нарушении режима прекращения огня. Израиль выдвигает такие же обвинения и грозит "решительным ответом".

Ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах" заявило в понедельник, 2 декабря, что нанесло "предупредительный удар в рамках самообороны" по позициям израильской армии. Оно утверждает, что Израиль нарушает режим прекращения огня, нанося авиаудары и обстреливая территорию Ливана.

По данным израильских военных, со стороны "Хезболлах" были выпущены две ракеты, обошлось без жертв. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что на этот удар будет дан "решительный ответ".

Ранее ливанские власти заявили, что израильские войска обстреляли несколько населенных пунктов, в результате чего погибли как минимум два человека.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждают, что были атакованы военные автомобили, находившиеся вблизи военной инфраструктуры "Хезболлах", в долине Бекаа и возле границы с Сирией. Израильские военные признали, что в результате одной из атак был ранен ливанский солдат, и заявили, что обстоятельства инцидента изучаются.

Спикер парламента Ливана Набих Берри заявил, что на данный момент Бейрут зафиксировал не менее 54 нарушений со стороны Израиля.

Между тем министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар опроверг сообщения, что его страна нарушила соглашение о прекращении огня, и обвинил движение "Хезболлах", которое перебрасывает оружие и переправляет свои силы к югу от реки Литани.

Еще в субботу, 30 ноября, ЦАХАЛ сообщил, что ВВС Израиля нанесли "разведывательный удар" по объектам военной инфраструктуры "Хезболлах", прилегающим к пограничным переходам между Сирией и Ливаном, которые, как утверждается, активно использовались для контрабанды оружия из Сирии в Ливан.

Соглашение о прекращении огня

Израиль и "Хезболлах" достигли соглашения о прекращении огня в Ливане 27 ноября. Условия договоренности предполагают в том числе, что подразделения ЦАХАЛ покинут территорию Ливана в течение последующих 60 дней. Над обеспечением "полной реализации прекращения огня" работают, в частности, США и Франция.

Израильский премьер Нетаньяху указал, что Израиль сохраняет "свое право действовать против любой угрозы своей безопасности" и "свободу в обеспечении" соглашения о прекращении огня с "Хезболлах". На фоне заключения сделки Нетаньяху также пообещал, что Израиль возобновит боевые действия в Ливане, если "Хезболлах" вооружится или восстановит свою инфраструктуру рядом с границей.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 43 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана. ЦАХАЛ проводит против него на юге Ливана военную операцию.