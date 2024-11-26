Израиль и "Хезболлах" договорились о прекращении огня

Израиль должен будет вывести войска из Ливана в течение 60 дней. Нетаньяху обещает жесткие меры в случае срыва сделки.

Израиль и ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах" достигли соглашения о прекращении огня в Ливане. Об этом во вторник, 26 ноября, заявил президент США Джо Байден, после чего о достижении перемирия сообщили официальные лица в Израиле.

По словам американского лидера, соглашение о перемирии между Израилем и "Хезболлах" начнет действовать 27 ноября в 04.00 по местному времени в Израиле и Ливане. Условия сделки предполагают, что подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) покинут территорию Ливана в течение последующих 60 дней.

Над обеспечением "полной реализации прекращения огня" будут работать Вашингтон и Париж, отметило агентство Reuters со ссылкой на совместное заявление президентов Франции и США.

Нетаньяху оставляет за Израилем "право действовать"

Сообщения о заключении перемирия подтвердил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. За заключение сделки с ливанской террористической группировкой проголосовали 10 из 11 членов Кабинета безопасности Израиля, написал политик в соцсети X.

Нетаньяху поблагодарил США за "вклад в процесс", но указал, что Израиль сохраняет "свое право действовать против любой угрозы своей безопасности" и "свободу в обеспечении" соглашения о прекращении огня с "Хезболлах". На фоне заключения сделки израильский премьер также пообещал гражданам страны, что Израиль возобновит боевые действия в Ливане, если "Хезболлах" вооружится или восстановит свою инфраструктуру рядом с границей.

Вместе с тем США будут сотрудничать с ливанской армией для гарантии того, что потенциальные нарушения будут предотвращены, заявил высокопоставленный собеседник Reuters. Вашингтон также войдет в региональный военно-технический комитет, который предоставит вооруженным силам Ливана оборудование, обучение и финансовую поддержку.

Боевые действия в Ливане продолжались около двух месяцев

Наземная операция Израиля против "Хезболлах" на юге Ливана началась 1 октября. Ей предшествовал массовый подрыв пейджеров боевиков террористической группировки в середине сентября, произведенный спецслужбами Израиля, и последующие обстрелы сторон, в ходе которых 27 сентября в Бейруте был убит лидер "Хезболлах" Хасан Насралла.

Позднее Израиль не раз заявлял об убийствах преемников Насраллы и ряда других высокопоставленных офицеров "Хезболлах" в ходе дальнейших авиаударов. Минздрав Ливана при этом сообщил о 1974 убитых гражданах и около 9384 раненых в ходе обстрелов ЦАХАЛ только за первые десять дней с начала боевых действий.

Эскалация конфликта между Израилем и "Хезболлах" произошла на фоне того, что ливанские радикалы поддержали масштабную атаку террористической группировки ХАМАС на Израиль, произошедшую 7 октября 2023 года. На фоне этих событий и начала ответной военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа группировка "Хезболлах" стала регулярно обстреливать Израиль со стороны Ливана. Одну из последних крупных подобных атак "Хезболлах" произвела 24 ноября. Согласно заявлению ЦАХАЛ, с территории Ливана ракет в тот день было запущено около 250 ракет.