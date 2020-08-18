 Спецтрибунал снял с ″Хезболлах″ обвинения в убийстве премьера Ливана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.08.2020

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Мир

Спецтрибунал снял с "Хезболлах" обвинения в убийстве премьера Ливана

Обвинения в причастности к покушению на главу правительства Ливана были заочно предъявлены четырем членам "Хезболлах". Трибунал в Лейдсендаме не нашел этому доказательств.

Плакат с изображением убитого премьер-министра Ливана Рафика Харири в Сидоне на юге Ливана, 18 августа 2020 г.

Плакат с изображением убитого премьер-министра Ливана Рафика Харири в Сидоне на юге Ливана, 18 августа 2020 г.

Специальный трибунал ООН по Ливану не нашел доказательств того, что радикальная группировка "Хезболлах" несет ответственность за убийство ливанского премьер-министра Рафик Харири 15 лет назад. Об этом председательствующий судья трибунала заявил во вторник, 18 августа, в Лейдсендаме под Гаагой.

Обвинение было заочно предъявлено четырем членам военизированной шиитской организации "Хезболлах". Им ставилось в вину участие в нападении на Харири, исповедовавшего ислам суннитского толка, при котором в феврале 2005 года в результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля на бейрутской набережной погибли 23 человека и более 100 получили ранения.

Следствие пришло к выводу, что покушение было совершено в результате масштабного заговора сирийских и просирийских сил в Ливане. Спецтрибунал по Ливану был создан для расследования убийства Харири в 2009 году, обвинение было предъявлено в 2011 году. В 2013 году Евросоюз признал военизированное крыло "Хазболлах" террористической организацией.

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    Автор: Максим Филимонов


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