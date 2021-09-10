Бесценный исторический документ из Ватикана - хайлайт выставки в Кельне

Необычная выставка, главным экспонатом которой стал указ римского императора Константина Великого от 321 года, рассказывает об истории евреев в Германии.
"Самое главное: в Кельне есть Еврейский музей", - такими словами Штефан Краус (Stefan Kraus), директор кельнского музея "Колумба" (Kolumba Museum), начал пресс-конференцию, состоявшуюся на днях в связи с открытием выставки "In die Weite - Aspekte jüdischen Lebens in Deutschland", повествующей о разных аспектах еврейской жизни в Германии.
Действительно, строительство Еврейского музея MiQua в Археологическом квартале Кельна уже подходит к концу. А пока выставка будет проходить в стенах музея "Колумба". Около ста экспонатов, предоставленных во временное пользование музеями разных стран (некоторые из объектов в течение года будут заменены), рассказывают о многогранной еврейской жизни в Германии. Экспозиция развернута в рамках праздничной программы "1700 лет еврейской жизни в Германии", реализуемой в ФРГ на протяжении всего 2021 года.
Главный экспонат выставки - копия указа римского императора Константина Великого, изданного в 321 году. Он считается первым письменным свидетельством о жизни евреев в Центральной Европе. До наших дней дошло лишь два исторических экземпляра этого документа. В кельнской экспозиции представлен тот, что является собственностью Ватиканской апостольской библиотеки. Этот список, сделанный около 600 года, - самая старая копия указа. Обычно редчайшие исторические документы такого рода не покидают пределов Ватикана, но по просьбе Кельнского архиепископства и в связи со столь знаменательной датой, как 1700-летие еврейской жизни в Германии, было сделано исключение.
Архиепископ Кельна кардинал Райнер Мария Вёльки, вице-президент Центрального совета евреев в Германии Абрахам Лерер и директор Краевого союза Рейнской области Ульрике Лубек принимают документ, присланный из Ватикана
"Тот факт, что этот указ удалось привезти в Кельн, очень много значит - и для меня лично, и для экспозиции. Его доставка сюда и эта выставка станут событием, которое вызовет необычайный общественный интерес и привлечет внимание как в Германии, так и во всем мире", - подчеркнул Абрахам Лерер (Abraham Lehrer), вице-президент Центрального совета евреев Германии и член правления синагогальной общины Кельна, выступая на церемонии приема посылки с историческим документом из Ватикана.
Концепция выставки поражает новизной. Так, картины представителей абстрактного экспрессионизма вывешены рядом с древними рукописями, а художественные инсталляции соседствуют с предметами быта. Создатели выставки называют это "историко-эстетическим подходом". По их словам, произведения искусства позволяют лучше проиллюстрировать те исторические события, о которых не сохранилось свидетельств.
Кураторы выставки Кристиане Твихаус (Christiane Twiehaus) и Томас Оттен (Thomas Otten) из Еврейского музея MiQua, а также Марк Штайнман (Marc Steinmann) и Штефан Краус (Stefan Kraus) из музея "Колумба" вспоминали на пресс-конференции о том, какие эмоции вызвали у них некоторые экспонаты, когда они впервые увидели их и получили разрешение включить эти предметы в свою выставку. С особым волнением ученые рассказали о генизе, найденной в 2011 году в западногерманском городке Нидерциссене, федеральная земля Рейнланд-Пфальц.
Гениза - это древнееврейское слово, происходящее из древнеперсидского языка. Оно означает место хранения пришедших в негодность свитков Торы, священных текстов из Танаха, Талмуда, молитвенников и их фрагментов, содержащих имена или эпитеты бога, а также предметов культа, уничтожение и осквернение которых запрещено еврейскими религиозными нормами.
Гениза в Нидерциссене была случайно обнаружена на чердаке местной синагоги, когда в ее здании собирались делать капитальный ремонт. Под слоем грязи и пыли лежали пергаментные рукописи, старые молитвенники, предметы культа. По оценкам экспертов, самым старым из найденных вещей является вымпел Торы 1653 года. Эта гениза - одна из наиболее значимых среди обнаруженных в Германии хранилищ такого рода на сегодняшний день. Когда-то в Нидерциссене проживало 400 евреев. Сегодня здесь нет ни одного жителя иудейского вероисповедания. Предметы из нидерциссенской генизы теперь экспонируются на выставке, развернутой в музее "Колумба".
В экспозиции представлена и уникальная коллекция фотографий синагог Бадена - региона на юго-западе современной Германии. Фридрих I, великий герцог Баденский, правивший здесь в 1856-1907 годах, проводил либеральную политику. В 1862 году, на 10 лет раньше других немецких земель, парламент Бадена одобрил подписанный Фридрихом I радикальный закон "О гражданском равноправии израильтян", который поставил евреев в равное положение с другими гражданами.
В знак благодарности Верхний совет израильтян, созданный в Бадене в 1809 году в качестве региональной ассоциации еврейских жителей, передал в дар великому герцогу на его 70-летие ларец с фотографиями баденских синагог. По прошествии лет эта коллекция была утеряна и вновь обнаружена лишь в 1995 году. На вошедших в нее снимках запечатлены 13 баденских синагог. При нацистском режиме одиннадцать из них были уничтожены.
Эта выставка также является документальным свидетельством геноцида еврейского народа, оправданного нацистской идеологией. Она рассказывает о страшной катастрофе немецких евреев, произошедшей в результате политики нацистов по их планомерному уничтожению, о гигантских человеческих жертвах и жестоком ударе по еврейской культуре, который нанес Холокост. В современной Германии придается огромное значение развитию культуры памяти и переосмыслению своего прошлого – чтобы преступления нацизма никогда не повторились...
Выставка "In die Weite - Aspekte des jüdischen Lebens in Deutschland" будет открыта до 15 августа 2022 года.
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