Бесценный исторический документ из Ватикана - хайлайт выставки в Кельне

"Самое главное: в Кельне есть Еврейский музей", - такими словами Штефан Краус (Stefan Kraus), директор кельнского музея "Колумба" (Kolumba Museum), начал пресс-конференцию, состоявшуюся на днях в связи с открытием выставки "In die Weite - Aspekte jüdischen Lebens in Deutschland", повествующей о разных аспектах еврейской жизни в Германии.

Действительно, строительство Еврейского музея MiQua в Археологическом квартале Кельна уже подходит к концу. А пока выставка будет проходить в стенах музея "Колумба". Около ста экспонатов, предоставленных во временное пользование музеями разных стран (некоторые из объектов в течение года будут заменены), рассказывают о многогранной еврейской жизни в Германии. Экспозиция развернута в рамках праздничной программы "1700 лет еврейской жизни в Германии", реализуемой в ФРГ на протяжении всего 2021 года.

Главный экспонат предоставлен Ватиканом

Главный экспонат выставки - копия указа римского императора Константина Великого, изданного в 321 году. Он считается первым письменным свидетельством о жизни евреев в Центральной Европе. До наших дней дошло лишь два исторических экземпляра этого документа. В кельнской экспозиции представлен тот, что является собственностью Ватиканской апостольской библиотеки. Этот список, сделанный около 600 года, - самая старая копия указа. Обычно редчайшие исторические документы такого рода не покидают пределов Ватикана, но по просьбе Кельнского архиепископства и в связи со столь знаменательной датой, как 1700-летие еврейской жизни в Германии, было сделано исключение.

Архиепископ Кельна кардинал Райнер Мария Вёльки, вице-президент Центрального совета евреев в Германии Абрахам Лерер и директор Краевого союза Рейнской области Ульрике Лубек принимают документ, присланный из Ватикана

"Тот факт, что этот указ удалось привезти в Кельн, очень много значит - и для меня лично, и для экспозиции. Его доставка сюда и эта выставка станут событием, которое вызовет необычайный общественный интерес и привлечет внимание как в Германии, так и во всем мире", - подчеркнул Абрахам Лерер (Abraham Lehrer), вице-президент Центрального совета евреев Германии и член правления синагогальной общины Кельна, выступая на церемонии приема посылки с историческим документом из Ватикана.

Раритеты из старинной генизы

Концепция выставки поражает новизной. Так, картины представителей абстрактного экспрессионизма вывешены рядом с древними рукописями, а художественные инсталляции соседствуют с предметами быта. Создатели выставки называют это "историко-эстетическим подходом". По их словам, произведения искусства позволяют лучше проиллюстрировать те исторические события, о которых не сохранилось свидетельств.

Артефакты из нидерциссенской генизы

Кураторы выставки Кристиане Твихаус (Christiane Twiehaus) и Томас Оттен (Thomas Otten) из Еврейского музея MiQua, а также Марк Штайнман (Marc Steinmann) и Штефан Краус (Stefan Kraus) из музея "Колумба" вспоминали на пресс-конференции о том, какие эмоции вызвали у них некоторые экспонаты, когда они впервые увидели их и получили разрешение включить эти предметы в свою выставку. С особым волнением ученые рассказали о генизе, найденной в 2011 году в западногерманском городке Нидерциссене, федеральная земля Рейнланд-Пфальц.

Гениза - это древнееврейское слово, происходящее из древнеперсидского языка. Оно означает место хранения пришедших в негодность свитков Торы, священных текстов из Танаха, Талмуда, молитвенников и их фрагментов, содержащих имена или эпитеты бога, а также предметов культа, уничтожение и осквернение которых запрещено еврейскими религиозными нормами.

Гениза в Нидерциссене была случайно обнаружена на чердаке местной синагоги, когда в ее здании собирались делать капитальный ремонт. Под слоем грязи и пыли лежали пергаментные рукописи, старые молитвенники, предметы культа. По оценкам экспертов, самым старым из найденных вещей является вымпел Торы 1653 года. Эта гениза - одна из наиболее значимых среди обнаруженных в Германии хранилищ такого рода на сегодняшний день. Когда-то в Нидерциссене проживало 400 евреев. Сегодня здесь нет ни одного жителя иудейского вероисповедания. Предметы из нидерциссенской генизы теперь экспонируются на выставке, развернутой в музее "Колумба".

Коллекция фотографий синагог, переданная в дар Фридриху I

В экспозиции представлена и уникальная коллекция фотографий синагог Бадена - региона на юго-западе современной Германии. Фридрих I, великий герцог Баденский, правивший здесь в 1856-1907 годах, проводил либеральную политику. В 1862 году, на 10 лет раньше других немецких земель, парламент Бадена одобрил подписанный Фридрихом I радикальный закон "О гражданском равноправии израильтян", который поставил евреев в равное положение с другими гражданами.

В знак благодарности Верхний совет израильтян, созданный в Бадене в 1809 году в качестве региональной ассоциации еврейских жителей, передал в дар великому герцогу на его 70-летие ларец с фотографиями баденских синагог. По прошествии лет эта коллекция была утеряна и вновь обнаружена лишь в 1995 году. На вошедших в нее снимках запечатлены 13 баденских синагог. При нацистском режиме одиннадцать из них были уничтожены.

Инсталляция "Гражданская трагедия"

Эта выставка также является документальным свидетельством геноцида еврейского народа, оправданного нацистской идеологией. Она рассказывает о страшной катастрофе немецких евреев, произошедшей в результате политики нацистов по их планомерному уничтожению, о гигантских человеческих жертвах и жестоком ударе по еврейской культуре, который нанес Холокост. В современной Германии придается огромное значение развитию культуры памяти и переосмыслению своего прошлого – чтобы преступления нацизма никогда не повторились...

Выставка "In die Weite - Aspekte des jüdischen Lebens in Deutschland" будет открыта до 15 августа 2022 года.

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