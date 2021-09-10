Из Ватикана в Кельн доставили указ Константина Великого от 321 года (фото)

Кельн • Первым письменным свидетельством о жизни евреев в Центральной Европе считается указ римского императора Константина Великого, изданный в 321 году. До наших дней дошло лишь два исторических экземпляра этого документа. Один из них хранится в Ватиканской апостольской библиотеке: самая старая копия указа - список, сделанный около 600 года. Вскоре его можно будет увидеть на выставке в Кельне в рамках празднования 1700-летия еврейской жизни в Германии. Экспозиция открывается 15 сентября в музее Кельнского архиепископства "Колумба" (Kolumba Museum). Обычно такие редчайшие исторические документы не покидают пределов Ватикана, но по просьбе архиепископства и в связи со столь знаменательной датой было сделано исключение.

Бесценный груз

Документ был сначала изъят из общего собрания законов, герметично упакован, помещен в специальный бокс и самолетом доставлен во Франкфурт-на-Майне, откуда сразу же после посадки и прохождения таможни был отправлен на автомобиле в Кельн, несмотря на поздний час. Согласно требованиям Ватикана, документ не мог остаться на ночь в аэропорту - даже под соответствующей охраной. В свою очередь, в музее был устроен торжественный прием "заказной посылки", на котором присутствовали очень счастливые организаторы выставки, почетные гости и журналисты - в необычное для такого рода мероприятий время.

В церемонии участвовали архиепископ Кельна кардинал Райнер Мария Вёльки (Rainer Maria Woelki), вице-президент Центрального совета евреев в Германии Абрахам Лерер (Abraham Lehrer) и директор Краевого союза Рейнской области Ульрике Лубек (Ulrike Lubek).

История императорского указа

Императорский указ 321 года стал ответом на просьбу городского совета Кельна, который был тогда столицей имперской провинции Нижняя Германия и назывался Colonia Claudia Ara Agrippinensum. Кельнцы жаловались императору на то, что у городского совета нет средств на ремонт пришедшего в негодность моста и просили дать высочайшее разрешение на то, чтобы членом совета стал некий еврей Исаак, который обещал изыскать для этого средства. Константин согласился, подчеркнув в указе, что это право распространяется на все города империи.

Еврейская община Кельна является самой старой в Германии. На месте древнего еврейского квартала здесь завершается строительство исторического и археологического музея MiQua.

2021 год торжественно отмечается в Германии как год 1700-летия еврейской жизни (1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland). Помимо Кельна важнейшими центрами еврейской жизни в немецких землях в Средние века были рейнские города Шпайер, Вормс и Майнц, а также тюрингский Эрфурт. Памятники так называемого "Иерусалима на Рейне" в этом году получили статус объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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