 Из Ватикана в Кельн доставили указ Константина Великого от 321 года (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 10.09.2021

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По Германии

Из Ватикана в Кельн доставили указ Константина Великого от 321 года (фото)

В Кельне можно будет увидеть копию указа императора Константина Великого, изданного в 321 году - первое письменное свидетельство о жизни евреев в Центральной Европе.

Кардинал Райнер Мария Вёльки (Rainer Maria Woelki), вице-президент Центрального совета евреев в Германии Абрахам Лерер (Abraham Lehrer) и директор Краевого союза Рейнской области Ульрике Лубек (Ulrike Lubek)

Кельн  Первым письменным свидетельством о жизни евреев в Центральной Европе считается указ римского императора Константина Великого, изданный в 321 году. До наших дней дошло лишь два исторических экземпляра этого документа. Один из них хранится в Ватиканской апостольской библиотеке: самая старая копия указа - список, сделанный около 600 года. Вскоре его можно будет увидеть на выставке в Кельне в рамках празднования 1700-летия еврейской жизни в Германии. Экспозиция открывается 15 сентября в музее Кельнского архиепископства "Колумба" (Kolumba Museum). Обычно такие редчайшие исторические документы не покидают пределов Ватикана, но по просьбе архиепископства и в связи со столь знаменательной датой было сделано исключение. 

Бесценный груз

Документ был сначала изъят из общего собрания законов, герметично упакован, помещен в специальный бокс и самолетом доставлен во Франкфурт-на-Майне, откуда сразу же после посадки и прохождения таможни был отправлен на автомобиле в Кельн, несмотря на поздний час. Согласно требованиям Ватикана, документ не мог остаться на ночь в аэропорту - даже под соответствующей охраной. В свою очередь, в музее был устроен торжественный прием "заказной посылки", на котором присутствовали очень счастливые организаторы выставки, почетные гости и журналисты - в необычное для такого рода мероприятий время. 

В церемонии участвовали архиепископ Кельна кардинал Райнер Мария Вёльки (Rainer Maria Woelki), вице-президент Центрального совета евреев в Германии Абрахам Лерер (Abraham Lehrer) и директор Краевого союза Рейнской области Ульрике Лубек (Ulrike Lubek).

История императорского указа

Императорский указ 321 года стал ответом на просьбу городского совета Кельна, который был тогда столицей имперской провинции Нижняя Германия и назывался Colonia Claudia Ara Agrippinensum. Кельнцы жаловались императору на то, что у городского совета нет средств на ремонт пришедшего в негодность моста и просили дать высочайшее разрешение на то, чтобы членом совета стал некий еврей Исаак, который обещал изыскать для этого средства. Константин согласился, подчеркнув в указе, что это право распространяется на все города империи. 

Еврейская община Кельна является самой старой в Германии. На месте древнего еврейского квартала здесь завершается строительство исторического и археологического музея MiQua.

2021 год торжественно отмечается в Германии как год 1700-летия еврейской жизни (1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland). Помимо Кельна важнейшими центрами еврейской жизни в немецких землях в Средние века были рейнские города Шпайер, Вормс и Майнц, а также тюрингский Эрфурт. Памятники так называемого "Иерусалима на Рейне" в этом году получили статус объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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    Немецкий город Шпайер известен туристам, в первую очередь, своим древним собором - самой большой романской церковью в мире из дошедших до наших дней. В трех минутах ходьбы от него находится еще один уникальный памятник - стены синагоги и прекрасно сохранившаяся миква. В 1100-1120 годах их возвели те же самые мастера, которые строили здесь имперский собор.

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    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Еврейский квартал был создан по воле князя-епископа Рюдигера, наделившего его жителей торговыми привилегиями, раввинов - правом вершить суд, а также разрешившего заложить здесь еврейское кладбище. В квартале поселились тогда евреи из деревни Старый Шпайер. Позже - евреи из Майнца, бежавшие от погромов, связанных с Первым крестовым походом. Защиту им гарантировал уже новый князь-епископ - Иоганн.

  • Стена синагоги

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Еврейскую общину Шпайера, насчитывавшую в Средние века 300-400 человек, возглавлял архисинагог, которого назначал князь-епископ. Она была тесно связана с общинами соседних Вормса и Майнца. Эти рейнские города, известные также как города ШУМ (SchUM‎), образовывали в те времена важнейший центр всего европейского еврейства. Аббревиатура ШУМ составлена из начальных букв их еврейских названий - שו״ם.

  • Шпайер на рисунке 1550 года

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Города ШУМ являлись также одним из мировых центров иудаизма и еврейского права. В 2014 году был создан комитет с целью включения этих памятников еврейской истории в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Вормсе, например, находится самое старое еврейское кладбище Европы. На нем покоится прах выдающегося ученого-талмудиста Меира бен Баруха (1215-1293), похоронены другие знаменитые раввины и ученые.

  • Фрагмент надгробия в экспозиции музея

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    В свою очередь, шпайерская миква является самым старым памятником такого рода севернее Альп. Археологический музей SchPIRA, открытый в центре бывшего еврейского квартала в 2010 году, ежегодно посещают около 70 тысяч человек. В его экспозиции - надгробия 1112-1443 годов, которые после XV века, когда не стало общины и было ликвидировано еврейское кладбище, использовались для строительства домов.

  • Романское окно из миквы в экспозиции музея

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Всего было найдено около полусотни таких камней. Надписи на них дали возможность узнать подробности о жизни общины в Средние века. Здесь также выставлены предметы, закопанные евреями перед бегством во время одного из погромов и обнаруженные позже археологами. Сюда же перенесены некоторые резные камни из песчаника, которые заменили копиями во время реставрации миквы.

  • Стены женской молельни

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Из помещений музея посетители попадают во двор к микве и стенам, оставшимся стоять от синагоги и женской молельни. Средневековые синагога и молельня были разрушены во время пожара 1689 года. Город подожгли по приказу французского короля Людовика XIV в ходе войны за Пфальцское наследство. Миква, уходящая под землю на десятиметровую глубину, тогда не пострадала.

  • Вход в микву

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Восстанавливать синагогу и квартал оказалось некому. Средневековая община прекратила существование в начале XV века. Обстоятельства, приведшие к этому, историки до конца выяснить не смогли. Еще одна община существовала в Шпайере в 1621-1688 годах, когда город нуждался в деньгах еврейских торговцев во время и после Тридцатилетней войны, а затем - с конца XVIII века до нацистских времен и Холокоста.

  • Лестница в микву

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    После пожара 1689 года стены синагоги остались стоять, а миква стала частью цейхгауза. В ней устроили пороховой склад, для чего ее потребовалось осушить, однако никаких других изменений она не претерпела. В начале XX века, когда в Шпайере вновь проживало более 400 евреев, старую романскую микву стали показывать гостям города, среди которых были немецкий кронпринц Вильгельм и Маргарита Савойская.

  • Своды миквы

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    В начале 90-х годов прошлого века городские власти Шпайера, понимая уникальную историческую ценность археологических и архитектурных памятников в бывшем еврейском квартале, начали постепенно скупать здесь земельные участки и здания, чтобы со временем открыть музей. До его открытия микву можно было посетить только по специальным дням с экскурсиями, которые проводились на общественных началах.

  • Лестница к воде

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Эта лестница ведет на десятиметровую глубину к резервуару для омовения. Согласно правилам иудаизма, для очищения от ритуальной нечистоты необходима вода, собираемая естественным путем, а бор, то есть яма, должен находиться в земле.

  • Ритуальная купальня

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Температура грунтовой воды в Шпайере никогда не превышала семи градусов. Нагревать ее было нельзя. Некоторые члены общины совершали этот обряд ежедневно.

    Автор: Максим Нелюбин


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