Из Ватикана в Кельн доставили указ Константина Великого от 321 года (фото)

В Кельне можно будет увидеть копию указа императора Константина Великого, изданного в 321 году - первое письменное свидетельство о жизни евреев в Центральной Европе.
Кельн • Первым письменным свидетельством о жизни евреев в Центральной Европе считается указ римского императора Константина Великого, изданный в 321 году. До наших дней дошло лишь два исторических экземпляра этого документа. Один из них хранится в Ватиканской апостольской библиотеке: самая старая копия указа - список, сделанный около 600 года. Вскоре его можно будет увидеть на выставке в Кельне в рамках празднования 1700-летия еврейской жизни в Германии. Экспозиция открывается 15 сентября в музее Кельнского архиепископства "Колумба" (Kolumba Museum). Обычно такие редчайшие исторические документы не покидают пределов Ватикана, но по просьбе архиепископства и в связи со столь знаменательной датой было сделано исключение.
Документ был сначала изъят из общего собрания законов, герметично упакован, помещен в специальный бокс и самолетом доставлен во Франкфурт-на-Майне, откуда сразу же после посадки и прохождения таможни был отправлен на автомобиле в Кельн, несмотря на поздний час. Согласно требованиям Ватикана, документ не мог остаться на ночь в аэропорту - даже под соответствующей охраной. В свою очередь, в музее был устроен торжественный прием "заказной посылки", на котором присутствовали очень счастливые организаторы выставки, почетные гости и журналисты - в необычное для такого рода мероприятий время.
В церемонии участвовали архиепископ Кельна кардинал Райнер Мария Вёльки (Rainer Maria Woelki), вице-президент Центрального совета евреев в Германии Абрахам Лерер (Abraham Lehrer) и директор Краевого союза Рейнской области Ульрике Лубек (Ulrike Lubek).
Императорский указ 321 года стал ответом на просьбу городского совета Кельна, который был тогда столицей имперской провинции Нижняя Германия и назывался Colonia Claudia Ara Agrippinensum. Кельнцы жаловались императору на то, что у городского совета нет средств на ремонт пришедшего в негодность моста и просили дать высочайшее разрешение на то, чтобы членом совета стал некий еврей Исаак, который обещал изыскать для этого средства. Константин согласился, подчеркнув в указе, что это право распространяется на все города империи.
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