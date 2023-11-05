ЕК: Всплеск антисемитизма напоминает самые мрачные времена

Всплеск антисемитских инцидентов по всей Европе за последние несколько дней достиг необычайного уровня, европейские евреи вновь живут в страхе, и это напоминает об одних из самых мрачных временах в истории человечества, заявила Еврокомиссия. В Германии бросают бутылки с зажигательной смесью в синагогу, во Франции рисуют звезды Давида на домах, в Австрии осквернено еврейское кладбище, в Испании совершены нападения на еврейские магазины и синагоги, демонстранты в разных странах скандируют антисемитские лозунги, напомнило брюссельское ведомство в опубликованном в воскресенье, 5 ноября, заявлении .

"В эти трудные времена ЕС стоит на стороне своих еврейских общин. Мы самым решительным образом осуждаем эти отвратительные действия. Они расходятся со всем, за что выступает Европа. С нашими основными ценностями и нашим образом жизни. С моделью общества, которое мы представляем - основанного на равенстве, инклюзивности и всецелом уважении прав человека", - отмечается в документе. Еврокомиссия подчеркнула, что никто - ни евреи, ни мусульмане, ни христиане - не должны жить в страхе перед дискриминацией и насилием из-за своей религии или идентичности. ЕС полон решимости защищать благополучие всех этнических, религиозных и прочих групп, указывается далее.

Еврокомиссия призвала дать отпор антисемитизму и ненависти к мусульманам

"Мы должны дать отпор этому росту антисемитизма, а также росту антимусульманской ненависти, свидетелями которых мы стали в последние недели и которым нет места в Европе. В нашем распоряжении уже есть мощные инструменты для реагирования на такие инциденты: законодательство ЕС считает преступлением публичное подстрекательство к ненависти и насилию, оно устанавливает общий подход к борьбе с расистскими и ксенофобскими высказываниями, разжигающими ненависть, и преступлениями на почве ненависти", - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, в Брюсселе напомнили, что с 2021 года ЕС разработал свою первую комплексную стратегию по борьбе с антисемитизмом, а с 2020 года - план действий по борьбе с расизмом.

Всплеск антисемитских инцидентов

В последние недели растет число антисемитских инцидентов в Германии, Франции и других странах Европы на фоне обострения конфликта между Израилем и террористическим движением ХАМАС. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен 30 октября огласил статистику, согласно которой с 7 октября зарегистрировано 819 антисемитских и антиизраильских актов, что почти вдвое превышает показатель за весь 2022 год. Один из последних инцидентов произошел 5 ноября во французском Лионе, где была ранена ножом местная жительница еврейского происхождения. По словам 30-летней потерпевшей, неизвестный позвонил ей в дверь. Когда молодая женщина открыла дверь, человек в маске нанес ей два удара ножом и скрылся. На входной двери была нарисована свастика.

В Германии также фиксируется значительный рост числа преступлений антисемитской и антиизраильской направленности, таких как сжигание израильских флагов или антисемитские граффити. Несколько дней назад в ФРГ запретили деятельность ХАМАС и международной сети "Самидун", а также закрыли немецкое отделение этой сети, организовывавшей акции в поддержку палестинцев. Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) опубликовал видео, в котором решительно высказался против антисемитизма и ненависти к Израилю, а также резко раскритиковал антисемитские тенденции среди немецких мусульман, правых экстремистов и левых активистов.

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