В еврейской части кладбища в Вене произошел пожар

От огня пострадал вестибюль ритуального зала. На внешних стенах кладбища были нарисованы свастики. Полиция начала расследование. Канцлер Австрии пообещал бороться с антисемитизмом "всеми политическими средствами".

В еврейской части кладбища в Вене в ночь на среду, 1 ноября, произошел пожар. Об этом сообщил президент еврейской общины Вены Оскар Дойч в микроблоге Х (бывший Twitter). "Был сожжен вестибюль ритуального зала. На внешних стенах были нанесены свастики. Никто из людей не пострадал", - говорится в тексте сообщения.

К прибытию пожарных утром 1 ноября огонь был почти потушен. Пожарные ликвидировали последние очаги возгорания и проветрили помещения, прилегающие к ритуальному залу. Полиция Вены проводит расследование в связи со случившимся, причины пожара устанавливаются, сообщили в городской мэрии.

Канцлер и президент Австрии возмущены инцидентом

Канцлер Австрии Карл Нехаммер выразил возмущение этим антисемитским инцидентом. "Антисемитизму нет места в нашем обществе, и борьба с ним будет вестись всеми политическими и конституционными средствами", - написал Нехаммер в социальной сети Х.

Президент страны Александер Ван дер Беллен в свою очередь констатировал значительный рост антисемитских акций в Австрии в последнее время и потребовал "положить этому конец".

На венской площади Хельденплац в четверг, 2 ноября, должен состояться организованный еврейской общиной митинг "против антисемитизма и человеконенавистничества, за прекращение нападений на Израиль, за иудаизм и демократию, за освобождение всех заложников".

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