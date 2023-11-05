На жительницу Лиона еврейского происхождения напали с ножом

В Лионе, третьем по величине городе Франции, местную жительницу еврейского происхождения ранили ножом, сообщила в субботу, 4 ноября, городская прокуратура. По данным полиции, нападение было совершено в полдень того же дня.

По словам 30-летней потерпевшей, неизвестный позвонил ей в дверь. Когда молодая женщина открыла дверь, человек в маске нанес ей два удара ножом. После этого преступник скрылся. На входной двери была нарисована свастика. В связи с этим, преступление могло быть совершено "по антисемитским мотивам", считают в прокуратуре. Начато расследование по факту покушения на убийство. По сообщениям французских СМИ, ранения женщины достаточно серьезны, но не опасны для жизни, и ей продолжают оказывать медицинскую помощь в больнице. Нападавший пока не задержан.

Мэрия также отреагировала на инцидент

Как сообщает телеканал BFMTV, мэр Лиона Грегори Дусе осудил произошедшее и выразил полную поддержку жертве нападения и ее родственникам. В своем заявлении Дусе подчеркнул обеспокоенность общества и настоятельную необходимость солидарности в связи с подобными событиями.

Адвокат потерпевшей сообщил в эфире BFMTV об "очевидно тревожной тенденции, когда проявления ненависти перерастают в физические нападения".

Рост антисемитизма во Франции

Нападение произошло на фоне растущей обеспокоенности проявлениями антисемитизма во Франции, вызванной обострением конфликта между Израилем и радикальным исламистким движением ХАМАС, которое признано террористической организацией в Евросоюзе, США и Израиле. В социальных сетях появился хэштег #JeSuisJuif, призывающий к осознанию и противодействию росту антисемитизма в стране, как это было в 2015 году после нападения на кошерный супермаркет в Париже.

Несколькими днями ранее стало известно, что во Франции произошел шокирующий всплеск антисемитских инцидентов после нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября. Согласно последнему отчету, оглашенному 30 октября министром внутренних дел Франции Жеральдом Дарманеном, с 7 октября было зарегистрировано 819 таких актов, что почти вдвое превышает показатель за весь 2022 год.

Еврейская община Франции встревожена

Этот всплеск ненависти вызвал большую обеспокоенность в еврейской общине Франции, многие из ее представителей испытали глубокое чувство страха, напомнившего им мрачные периоды истории, пишет газета The Jerusalem Post. Раввин Моше Левин, помощник главного раввина Франции и представитель Конференции европейских раввинов, заявил 4 ноября в интервью изданию, что нападение на женщину в Лионе пока не было окончательно квалифицировано как антисемитское. "Очень важно установить личность нападавшего и понять его мотивы, тем более что власти предположили, что антисемитизм может быть одним из факторов, хотя расследование еще идет", - сказал Левин.

Он пояснил, что несколько месяцев назад на еврейский ресторан были нанесены антисемитские граффити, "которые впоследствии оказались делом рук другого еврея". "Необходимо, чтобы власти провели тщательное расследование. Мы надеемся на быстрое разрешение ситуации и скорейшую поимку преступника", - заключил Левин.

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