Шольц: Защита евреев в ФРГ - вопрос гражданского мужества

Канцлер Германии считает защиту евреев в ФРГ делом гражданского мужества всех жителей страны. "Тот, кто нападает на евреев в Германии, нападает на всех нас", - заявил он.

В связи с участившимися в последнее время в Германии антисемитскими инцидентами канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал всех жителей страны к защите евреев, назвав это вопросом гражданского мужества. "Тот, кто нападает на евреев в Германии, нападает на всех нас", - заявил он в интервью газете Mannheimer Morgen , публикуемом в понедельник, 6 ноября.

Шольц подчеркнул, что задача государства - защита еврейских учреждений. "Мы не приемлем антисемитизм. У нас есть четкие законы: сжигание израильских флагов - это уголовное преступление. Ликование из-за смерти невинных людей - это уголовное преступление. Выкрикивание антисемитских лозунгов - это уголовное преступление", - перечислил Шольц, добавив, что правоохранительные органы обязаны наказывать за подобные правонарушения.

"Мы должны бороться с антисемитизмом - и без всяких поблажек", - продолжил канцлер в интервью. При этом он выразил доверие к полиции и судебной системе: "У правоохранительных органов есть необходимые инструменты, и они должны их последовательно использовать. Я считаю, что органы полиции и суды знают, что им делать".

Шольц высоко оценил обращение Хабека с критикой антиизраильских выступлений

Шольц отметил, что был глубоко впечатлен недавним видеообращением вице-канцлера и министра экономики Германии Роберта Хабека (Robert Habeck), в котором тот высказался против антисемитизма и ненависти к Израилю, а также резко раскритиковал антисемитские тенденции среди немецких мусульман, правых экстремистов и левых активистов: "В этом видеоролике, опубликованном в соцсетях, вице-канцлер превосходно сформулировал позицию всего федерального правительства. Я хотел бы особо похвалить его за это, а также (главу МИД ФРГ. - Ред.) Анналену Бербок (Annalena Baerbock), которая прилагает все усилия, чтобы оставаться в диалоге со всеми сторонами этого конфликта".

Глава германского правительства также прокомментировал усилия по освобождению заложников, захваченных террористами ХАМАС в ходе кровопролитного нападения на Израиль 7 октября. "Мы работаем вместе с израильскими властями. В то же время мы используем все контакты в регионе, чтобы способствовать безусловному освобождению всех заложников". По словам Олафа Шольца, этот вопрос всегда поднимается на его переговорах с главами государств Ближнего Востока.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли почти 10 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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